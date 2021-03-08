Çorum FK, Ankara Demir maçının taktiğini çalıştı

Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 12.30’da başlayan antrenmana, sakatlıkları bulunan Murat Türkkan, Tarık Mayhoş ve Nafican Yardımcı katılmadı.

Teknik direktör Murat Türkkan nezaretinde ısınma ile başlayan antrenman el topu ile devam etti. 5’e 2 top kapmanın ardından kısa süreli yönsüz pas oyunu oynayan kırmızı-siyahlılar, antrenmanın son bölümünde tam sahada taktik çalışma yaptılar.

Ankara Demirspor maçının taktiğini içeren çalışmada, teknik direktör İsmet Taşdemir zaman zaman futbolculara uyarılarda bulunarak yapmaları gerekeni anlattı.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı antrenmanla kritik maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(Spor Servisi)