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Çorum FK, Ahlatcı Holding ile varılan anlaşmayı duyurdu

Çorum Futbol Kulübü, yeni sezon forma göğüs sponsorluğu için Ahlatcı Holding ile anlaşma sağlandığını kamuoyuna açıkladı.

Spor 23.05.2021, 19:04
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Çorum FK, Ahlatcı Holding ile varılan anlaşmayı duyurdu

Çorum Futbol Kulübü’nden,  konuyla ilgili olarak “Teşekkürler” başlığı altında yapılan açıklama şöyle: 
“Geçtiğimiz sezonlarda da sponsorumuz olan Ahlatcı Holding ile 2021-2022 sezonu forma göğüs sponsorluğu için tekrardan anlaşma sağlanmıştır.
Ahlatcı Metal Rafineri Merkezinde yapılan ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Emin Ahlatcı, Kulüp Başkanımız Sayın Fatih Özcan ve Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Sayın Mehmet Yolyapar’ın hazır bulunduğu toplantıda tüm detaylar masaya yatırılarak yeni bir anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmanın detayları önümüzdeki günlerde Ahlatcı Holding ve Çorum FK arasında yapılacak imza töreninde kamuoyuna paylaşılacaktır. Saygılarımızla…”
(Spor Servisi)
 

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