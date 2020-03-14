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Çorum FK Afyon’da puan arıyor

Play-Off şansını da büyük ölçüde yitiren Çorum Futbol Kulübü, 28.hafta maçında yarın deplasmanda Afjet Afyonspor’la karşılaşacak. Zafer Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak maçta Sakarya bölgesi hakemlerinden Serkan Önsal yönetecek.

Çorum FK Afyon’da puan arıyor

Play-Off şansını da büyük ölçüde yitiren Çorum Futbol Kulübü, 28.hafta maçında yarın deplasmanda Afjet Afyonspor’la karşılaşacak. Zafer Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak maçta Sakarya bölgesi hakemlerinden Serkan Önsal yönetecek.

14 Mart 2020 Cumartesi 00:38
Çorum FK Afyon’da puan arıyor

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü 28.hafta maçında yarın deplasmanda Afjet Afyonspor’la karşılaşacak.

Sezonun ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlarla Play-Off şansını büyük ölçüde yitiren ve üst üste üç yenilgi sonrası geçtiğimiz hafta sahasında Hekimoğlu Trabzon’la golsüz berabere kalarak bir nebze olsun moral bulan Çorum Futbol Kulübü, yarın Afyon’dan da puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Hafta içerisinde hazırlıklarını puan parolasıyla yapan kırmızı-siyahlılarda sakatlığı süren Kıvanç ve sarı kart cezalısı Mikail forma giyemeyecek.

Play-Off şansı güçlü şekilde devam eden Afjet Afyonspor’da ise hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Afyon ekibi, Çorum FK’yı yenerek iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.36 puanlı 11.sıradaki Çorum FK ile 40 puanlı 7.sıradaki Afjet Afyonspor arasında yarın Afyon Zafer Stadı’nda oynanacak maçta Sakarya bölgesi hakemlerinden Serkan Önsal düdük çalacak. Saat 15.00’te başlayacak maçta Serkan Önsal’ın yardımcılıklarını ise Eskişehir bölgesinden Turgut Evran ve Çağlar Öztürk yapacak. Kocaeli bölgesinden Ömer Kocabey de maçın dördüncü hakemi olacak.

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