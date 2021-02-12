Çorum FK, Afyon maçının provasını yaptı

Teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde, Tesisler 1 No’lu Sahada saat 13.30’da başlayan antrenmana tüm futbolcular katılırken, sakatlıktan yeni çıkan Mehmet Sedef takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

Isınma ile başlayan antrenman, prese dayalı çalışmasıyla devam etti. Pres çalışmasının ardından antrenmanın ikinci bölümü tam sahada taktik içerikli çift kale maç şeklinde geçti. Tempolu futbol ve tam saha presle rakibi etkisiz hale getirmeyi planlayan teknik direktör İsmet Taşdemir, bu konuda futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu.

Futbolcuların hırslı ve istekli göründükleri antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Kırmızı-siyahlılar bugün saat 11.00’de yapacakları antrenmanla kritik maçın Çorum’daki hazırlıklarını tamamlayacaklar.

(Spor Servisi)