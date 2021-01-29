Çorum FK 6 maç sonra gol atamadı

Daha önce 1-0’lık skorlarla kaybettiği Ergene Velimeşespor, Hekimoğlu Trabzon ve Zonguldak Kömürspor maçları ile 3-0 kaybettiği Kocaelispor maçında gol atamayan Çorum Futbol Kulübü, lider Manisa FK ile oynadığı ikinci yarının ilk hafta karşılaşmasında da fileleri havalandıramadı. Bu sezon evindeki tüm maçlarda skor bulan Çorum Futbol Kulübü’nün gol atamadığı 5 maçı da deplasmanda oynaması dikkat çekiyor.

Çorum Futbol Kulübü, Manisa FK maçı öncesinde en son 26 Aralık’ta 1-0 kaybettiği Zonguldak Kömürspor maçında gol atmamıştı.

(Spor Servisi)