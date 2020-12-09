Çorum FK: 5 - Şanlıurfaspor: 1
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup 14.hafta maçında Çorum FK sahasında Şanlıurfaspor’u 5-1 mağlup etti. Kırmızı-Siyahlılara galibiyeti getiren golleri 12, 57 ve 63 dakikalarda Sinan Kurumuş, 44.dakikada Umut Kaya ve 49.dakikada Enes Subaşı kendi kalesine atarken, Şanlıurfaspor’un tek golü ise 48.dakikada Mustafa Şen’den geldi.
Spor 09.12.2020, 15:59
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