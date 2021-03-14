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Çorum FK: 5 - Sancaktepe FK: 0

Play-off hesapları yapan Çorum FK, 28.hafta maçında konuk ettiği Sancaktepe FK karşısında tek kale oynamasına rağmen ilk yarıda golü bulamadı. 66’da Hüseyin Bak’ın kafa golüyle kilidi açan Çorum FK, Sinan Kurumuş’un 73, 74 ve 84.dakikalardaki golleriyle farka koşarken, gol perdesini 89’de Cengiz Ötkün kapattı. Sezonun en farklı ikinci galibiyetini alan Çorum FK, play-off potasıyla puan farkını 7’ye indirdi.

Spor 14.03.2021, 18:07
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Çorum FK: 5 - Sancaktepe FK: 0
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