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Çorum FK 5 hafta önce sahaya inecek

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu, ara verilen ligin başlama tarihinin kesinleşmesinden beş hafta önce antrenmanlara başlayacaklarını söyledi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 22:46
Çorum FK 5 hafta önce sahaya inecek

Çorum Futbol Kulübü, maçların oynanacağı tarihten 5 hafta önce top başı yapma kararı aldı.

Çorum Futbol Kulübü’nde top başı tarihi belli oldu. Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu top başı için Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi kararlarını beklediklerini söyledi. Şuan için evde çalışma programına sadık kalacaklarını belirten teknik direktör Ersin Küçükoğlu, “Türkiye Futbol Federasyonu maçların resmi olarak hangi tarihte başlayacağını duyurmasının ardından, biz de o tarihten 5 hafta önce toplanmayı düşünüyoruz. Mesela, TFF 11-12 ve 13 Haziran’da ligleri başlatma kararı alır ise bizde o tarihten 5 hafta önce yine TFF’nin açıkladığı tedbir kararları doğrultusunda antrenmanlara başlamayı düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Küçükoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbolculara verdikleri bireysel antrenman programın devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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