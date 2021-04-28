Çorum FK 4, Zonguldak 5 maçtır kazanamıyor

Çorum FK, son 4 maçında sadece 1 puan alabilirken, 1 Nisan’da deplasmanda Erzincanspor’u 1-0 yendiği maçtan sonra galibiyet sevinci yaşayamadı. Kırmızı-siyahlılar, son 4 maçta sırasıyla, sahasında Hekimoğlu Trabzon’a 3-2, deplasmanda Uşakspor’a 1-0 ve sahasında Uşakspor’a 1-0 yenilirken, Hacettepespor’la da deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Zonguldak Kömürspor ise en son 24 Mart’ta evinde Uşakspor’u 1-0 yendikten sonra çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü göremedi. Bu maçlarda, 4 beraberlik, 1 yenilgi alan Zonguldak Kömürspor, Manisa FK ile 0-0, Sancaktepe, Gümüşhanespor ve Sarıyer’le de 1-1 berabere kalırken, deplasmanda Hacettepespor’a 1-0 yenildi.

(Spor Servisi)

