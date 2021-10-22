Çorum FK 3 puana odaklandı

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, yarın sahasında Sarıyer’le oynayacağı 9.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tesislerde 1 No’lu Sahada saat 17.00’de başlayan antrenmana sakatlıkları nedeniyle Muhammet Fettahoğlu, Kıvanç Kaya ve Seçkin Getbay katılmazken, Murat Yıldırım, Muhsin Yıldırım ve Serkan Yavuz salonda çalışırken, Hasan Küçcük ise sahada düz koşu yaptı.

Teknik direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde yapılan antrenman ısınma koşusuyla başlarken, topla dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Teknik patron Ahmet Yıldırım, antrenmanın son bölümünde yarı sahada, Sarıyer maçının taktiğini içeren oyun oynatırken, tüm planların galibiyet üzerine yapıldığı gözlendi. Teknik patron Ahmet Yıldırım, futbolculara ayağa pas yapmaları ve hızlı oynamaları noktasında sık sık uyarılarda bulundu.

Çorum FK bugün yapacağı ter idmanıyla hazırlıklarını tamamlayıp karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

(Rıfat KARA)

