Çorum FK, 2.Lig’in en başarılı deplasman takımı

2.Lig Kırmızı Grupta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 2-0’lık Etimesgut Belediye galibiyetinin ardından, 2.Lig’en en başarılı deplasman takımları sıralamasında zirveye yerleşti.

Grupta oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Çorum FK, 21 puan toplarken, lider Hekimoğlu Trabzon’un 1 puan gerisinde, Sivas Belediye’nin averajla gerisinde 3.sırada yer alıyor.

İÇERİDE 7 PUAN KAYBETTİ

Topladığı 21 puana karşılık, 10 haftanın toplamında 9 puan kaybeden Çorum FK, bu kayıpların 7’sini evinde yaşadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligdeki tek yenilgisini evinde 2-0’lık skorla Sivas Belediyespor’a karşı alırken, Diyarbekirspor’la 1-1, Sakaryaspor’la da 0-0 berabere kalarak toplamda 7 puan kaybettiler.

Çorum FK, iç sahadaki galibiyetlerini, Serik Belediyespor’a karşı 1-0, Sarıyer’e karşı ise 5-0’lık skorla aldı.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’ın öğrencileri, deplasmanda ise son derece başarılı sonuçlar alıyorlar. 5 dış saha maçının 4’ünü kazanıp sadece Turgutluspor’la 0-0 berabere kalan Çorum FK, Ergene Velimeşespor’u 4-0, Kahramanmaraşspor’u 2-0, Bayburt Özel İdare’yi 2-1, Etimesgut Belediyespor’u ise 2-0 mağlup etti.

2.LİGİN EN İYİSİ

Deplasmanda çıktığı 5 maçta 13 puan toplayan ve sadece 2 puan kaybeden Çorum FK, 2.Lig’de mücadele eden 38 takım arasında “deplasmanda en çok puan toplayan takım” durumunda. Kırmızı-siyahlı ekip, 5 deplasmanda kalesinde sadece 1 gol görürken, rakip fileleri ise 10 kez havalandırdı.

En başarılı deplasman takımları sıralamasında, Çorum FK’yı 12 puanla aynı gruptaki rakiplerinden Bayburt Özel İdare, 11’er puanla da Sivas Belediye ile Hekimoğlu Trabzon izliyor.

TÜRKİYE LİGLERİNİN EN BAŞARILI 3.TAKIMI

Çorum FK, deplasman maçları performansına göre ise, Süper Lig, 1.Lig, 2.Lig ve 3.Liglede mücadele eden 132 takım arasında averajla 3.sırada yer alıyor.

Süper Lig lideri Trabzonspor 16 puanla Türkiye liglerinin en başarılı deplasman takımı olurken, 2.sırayı 14 puanla 1.Lig ekibi Ümraniyespor alıyor. Çorum FK, averajla 1.Lig ekibi Ankaragücü’nün önünde 3.sırada bulunuyor.

ÇORUM FK’NIN İÇ SAHA MAÇLARI

Diyarbekir…1-1

Sakaryaspor..0-0

Serik Bld…...1-0

Sivas Bld…...0-2

Sarıyer……..5-0

ÇORUM FK’NIN DIŞ SAHA MAÇLARI

E.Velimeşe …4-0

Turgutluspor…0-0

K.Maraşspor…2-0

Bayburt Ö.İ…..2-1

Etimesgut Bld..2-0

(Hüseyin AŞKIN)