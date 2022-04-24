STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Berkan Çetin ***, Serhat Sağır ***, Kerem İlitangil ***

4.HAKEM: Yusuf Alper Abalı

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin *, Serkan *, Mertcan *, Berkay Can * (Dk. 67 Sefa Akın *), Murat Yıldırım *, Halil İbrahim *, Mahsun * (Dk.61 Atakan *), Mehmet Akyüz *, Recep * (Dk. 83 Volkan Okumak *), Burak *

YEDEKLER: Erdi, Aykut, Fatih, İsmet, Mustafa Eren, Kürşat

TEKNİK DİREKTÖR: Ergün Penbe

NİĞDE ANADOLU FK: Melih **, Mahmut *** (Dk. 88 Hüseyin Erkan **), Hüseyin Solaklı ***, Yiğit ***, Alperen ***, Tayfun ***, Ferhat ****, Emre ***, Atalay *** (Dk.57 Çağatay **), Eren ***, Metehan *** (Dk. 73 Sarper **)

YEDEKLER: Mertcan, Barışcan, Arda, Musa

TEKNİK DİREKTÖR: Ceyhun Müderrisoğlu

GOLLER: Dk. 20 Atalay, Dk. 52 Eren, Dk. 90+1 Ferhat, Dk. 90+4 Hüseyin Erkan, Dk. 90+6 Ertuğrul (Niğde), Dk. 59 (penaltıdan) Mehmet Akyüz, Dk. 84 Batuhan (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Halil İbrahim, Erdi (yedek kulübesinden) (Çorum FK)

2.Lig Kırmızı Grupta, ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen Niğde Anadolu FK’ya, hem de evinde 5-2 gibi farklı bir skorla yenilerek hayal kırıklığı yaşattı.

Çorum Şehir Stadı’nda, saat 15.00’te başlayan ve Çorum FK’nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçın genelinde tutuk bir futbol sergileyen Çorum FK, dinamik bir görüntüde ve daha atak oynayan rakibi karşısında, 20.dakikada Atalay’ın golüyle ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf Çorum FK olmasına rağmen, gol yine Niğde Anadolu FK’dan geldi. 52.dakikada, Eren farkı ikiye çıkartırken, Çorum FK’nın 59.dakikada kazandığı penaltıyı Mehmet Akyüz gole çevirince, kırmızı-siyahlı ekip maça yeniden ortak oldu.

Golden sonra ataklarını sıklaştıran Çorum FK, önemli fırsatlar yakalamasına rağmen, ani gelişen Niğde ataklarında da kalesinde büyük tehlikeler yaşadı.

84.dakikada, Batuhan Er skora denge getirirken, Çorum FK, galibiyet golünü arağı dakikalarda, peş peşe goller yedi.

6 dakikalık uzatma süresinde, 90+1’de Ferhat, 90+4.dakikada Hüseyin Erkan ve 90+6.dakikada Ertuğrul ile 3 gol bulan Niğde Anadolu FK, sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Çorum FK, aldığı bu şok yenilgiye rağmen, rakiplerinin de takılması üzerine, haftayı 61 puanla play-off potasında tamamladı. Son haftaların formda takımı Niğde ise, puanını 28’e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 5: Niğde atağında, Yiğit’in pasında Atalay yayın solundan içeri girdi, sert şutunda top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 20: GOL! Niğde ekibi golü buldu. Eren’in pasında, topla buluşan Atalay, altı pasın sağ çaprazından, yerden uzak köşeye vurdu: 0-1.

DAKİKA 23: Çorum FK atağında, sağdan içeri giren Halil İbrahim, yerden ön direğe sert vurdu, kaleci Melih’in ayaklarından dönen top yükseklik kazandı, Melih ikinci hamlede topa sahip oldu.

DAKİKA 44: Çorum FK gole çok yaklaştı. Topla rakip kaleye hareketlenen Mertcan, soldan bindiren Burak Çalık’ı kaçırdı, Burak Çalık’ın yerden altı pasa çıkarttığı topu Mertcan tamamladı, kaleci Melih gole izin vermedi.

DAKİKA 52: GOL! Fark ikiye çıktı. Ani gelişen atakta, soldan Atalay ortaladı, yayın içerisinde topu göğsüyle önüne alan Eren, penaltı noktası civarında çok sert vurdu: 0-2.

DAKİKA 55: Niğde atağında, Atalay, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 59: GOL! Çorum FK farkı bire indirdi. Murat Yıldırım, ceza yayının sağından içeri girdi, savunmanın müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mehmet Akyüz, yerden, kalecinin soluna vurdu: 1-2.

DAKİKA 65: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, çizgiye inen Halil İbrahim’in ortasında, penaltı noktasından Mehmet Akyüz kafayı vurdu, top kalecide kaldı.

DAKİKA 80: Yine sağdan Halil İbrahim sert ortaladı, arka direkte Burak yetişemedi, aut.

DAKİKA 82: Niğde atağında, sağdan Sarper’in yerden altı pasa çıkarttığı topa Çağatay ayak koydu, üstten aut.

DAKİKA 84: GOL! Çorum FK beraberliği sağladı. Murat’ın pasında topla buluşan Batuhan, soldan Burak’ı kaçırdı. Burak’ın ortasında, Mehmet Akyüz’ün penaltı noktası civarında göğsüyle önüne almak istediği topu Batuhan sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-2.

DAKİKA 87: Çorum FK atağında, Batuhan ceza sahasına girip vurdu, üst direkten dönüp sola açılan topu Burak çaprazdan sert bir vuruşla kaleye gönderdi, kaleci Melih gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 90+1: GOL: Niğde ekibi tekrar öne geçti. Orta sahada aldığı topla ceza yayına kadar sokulan Ferhat, yerden sert vurdu, top kaleci Hasan Hüseyin’in sağından ağlarla buluştu: 2-3.

DAKİKA 90+3: Niğde atağında, Ertuğrul, karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 90+4: GOL! Fark yeniden ikiye çıktı. Hüseyin, sağ çaprazdan uzak köşeye vurdu: 2-4.

DAKİKA 90+6: GOL! Niğde’nin beşinci golü geldi. Ertuğrul’un ceza yayından şutunda top ağlarla buluştu: 2-5.



(Hüseyin AŞKIN)

