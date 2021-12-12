Çorum FK: 2 - Niğde Anadolu FK: 0

STAT: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz ***, Süleyman Yavaşoğlu ***, Şafak Nalbantoğlu ***

4.HAKEM: Emre Kaan Çalışkan

NİĞDE ANADOLU FK: Enes *, Aykut *, Alperen * (Dk. 69 Adem *), Ümit *, Ferhat *, Atalay Güler * (Dk. 65 Atalay Yıldırım *), Cumhur * (Dk.69 Muhammet *), Emre *(Dk. 46 Recep *), Hüseyin * (Dk. 14 Tayfun *), Yılmaz Can *, Polat *

YEDEKLER: Ali Eren, Mustafa

TEKNİK DİREKTÖR: Ceyhun Müderrisoğlu

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin **, Serkan ***, İsmet ** (Dk. 79 Berkay *), Salih Zafer ***, Emre *** Hasan ***, Halil İbrahim * (Dk. 65 Kerem *), Seçkin ** (Dk. 79 Muhsin *), Batuhan ** (Dk.62 Mehmet Gürkan ***), Murat ***, Burak **

YEDEKLER: Erdi, Mertcan, , Atakan, Mikail, Sabrican, Sefa Akın

TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Yıldırım

GOLLER: Dk. 40 Hasan, Dk. 89 Mehmet Gürkan (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Alperen (Niğde Anadolu FK), Emre (Çorum FK)

2.Lig Kırmızı Grup’ta ‘rota kupa’ parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 17.hafta maçında, deplasmanda Niğde Anadolu FK’yı 2-0 gibi net bir skorla yenerek galibiyet özlemini dindirirken, şampiyonluk umutlarını tazeledi.

Dün, Niğde’de oynanan maç, Çorum FK’nın bariz üstünlüğü altında geçti. Kırmızı siyahlı ekip, oyunu domine eden taraf olurken, 40.dakikada, bir duran topta, Hasan Küçük’ün kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Çorum FK, sezonun genelinde olduğu gibi son vuruşlarda yaşadığı sıkıntı nedeniyle bir türlü farkı artıramadı. 89.dakikada, Serkan’ın ortasında, Mehmet Gürkan farkı ikiye çıkartıp Çorum FK’yı rahatlatan golü atarken, karşılaşma kırmızı siyahlı ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

5 hafta aradan sonra 6.maçında galibiyet sevinci yaşayan Çorum FK, puanını 31’e yükseltirken, son sıradaki Niğde Anadolu FK 5 puanda kaldı.

(Hüseyin AŞKIN)

