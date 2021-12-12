Çorum FK: 2 - Niğde Anadolu FK: 0
Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 17.hafta maçında konuk olduğu Niğde Anadolu FK’yı 2-0 yenerek 5 hafta aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Kırmızı-siyahlılara 3 puanı getiren golleri 40.dakikada Hasan Küçcük, 89.dakikada da Mehmet Gürkan Öztürk attı.
STAT: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı
HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz ***, Süleyman Yavaşoğlu ***, Şafak Nalbantoğlu ***
4.HAKEM: Emre Kaan Çalışkan
NİĞDE ANADOLU FK: Enes *, Aykut *, Alperen * (Dk. 69 Adem *), Ümit *, Ferhat *, Atalay Güler * (Dk. 65 Atalay Yıldırım *), Cumhur * (Dk.69 Muhammet *), Emre *(Dk. 46 Recep *), Hüseyin * (Dk. 14 Tayfun *), Yılmaz Can *, Polat *
YEDEKLER: Ali Eren, Mustafa
TEKNİK DİREKTÖR: Ceyhun Müderrisoğlu
ÇORUM FK: Hasan Hüseyin **, Serkan ***, İsmet ** (Dk. 79 Berkay *), Salih Zafer ***, Emre *** Hasan ***, Halil İbrahim * (Dk. 65 Kerem *), Seçkin ** (Dk. 79 Muhsin *), Batuhan ** (Dk.62 Mehmet Gürkan ***), Murat ***, Burak **
YEDEKLER: Erdi, Mertcan, , Atakan, Mikail, Sabrican, Sefa Akın
TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Yıldırım
GOLLER: Dk. 40 Hasan, Dk. 89 Mehmet Gürkan (Çorum FK)
SARI KARTLAR: Alperen (Niğde Anadolu FK), Emre (Çorum FK)
2.Lig Kırmızı Grup’ta ‘rota kupa’ parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 17.hafta maçında, deplasmanda Niğde Anadolu FK’yı 2-0 gibi net bir skorla yenerek galibiyet özlemini dindirirken, şampiyonluk umutlarını tazeledi.
Dün, Niğde’de oynanan maç, Çorum FK’nın bariz üstünlüğü altında geçti. Kırmızı siyahlı ekip, oyunu domine eden taraf olurken, 40.dakikada, bir duran topta, Hasan Küçük’ün kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Çorum FK, sezonun genelinde olduğu gibi son vuruşlarda yaşadığı sıkıntı nedeniyle bir türlü farkı artıramadı. 89.dakikada, Serkan’ın ortasında, Mehmet Gürkan farkı ikiye çıkartıp Çorum FK’yı rahatlatan golü atarken, karşılaşma kırmızı siyahlı ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
5 hafta aradan sonra 6.maçında galibiyet sevinci yaşayan Çorum FK, puanını 31’e yükseltirken, son sıradaki Niğde Anadolu FK 5 puanda kaldı.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|15
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Karagümrük
|16
|22
|10. Beşiktaş
|15
|21
|11. Antalyaspor
|16
|21
|12. Sivasspor
|15
|19
|13. Giresunspor
|16
|19
|14. Kayserispor
|15
|19
|15. Altay
|16
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Ümraniye
|15
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. İstanbulspor
|15
|23
|7. Kocaelispor
|15
|23
|8. Gençlerbirliği
|15
|23
|9. Samsunspor
|14
|22
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Wolverhampton
|16
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Brighton
|15
|20
|12. Aston Villa
|16
|19
|13. Everton
|15
|18
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|15
|23
|9. Espanyol
|17
|23
|10. Athletic Bilbao
|17
|21
|11. Osasuna
|16
|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Celta de Vigo
|17
|17
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Getafe
|17
|12
|19. Cádiz
|16
|12
|20. Levante
|17
|8