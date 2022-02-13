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ÇORUM FK: 2 - KAHRAMANMARAŞSPOR: 1

Çorum FK, 25.hafta maçında konuk ettiği Kahramanmaraşspor’u, Burak Çalık’ın 13.dakikada, Halil İbrahim Sönmez’in ise 36.dakikada penaltıdan attığı gollerle 2-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve zirve umutlarını sürdürdü. Ligde kalma mücadelesi veren konuk takımın tek golü, 23.dakikada Halil İbrahim Esen’den geldi.

Spor 13.02.2022, 19:09
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ÇORUM FK: 2 - KAHRAMANMARAŞSPOR: 1

STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Efe Tanrıverdi *, Yusuf Susuz **, Furkan Ulu *
4.HAKEM: Özer Özden
ÇORUM FK: Hasan Hüseyin **, Serkan **, İsmet **, Berkay Can ***, Sefa Akın **, Murat ** (90+5 Mustafa Eren), H.İbrahim ***, Mahsun *** (Dk. 85 Hakkı Can *), Mehmet Akyüz * (Dk. 46 Batuhan *), Recep ** (Dk. 72 Atakan *), Burak *** (Dk. 85 Volkan Okumak *)
YEDEKLER: Mahmut Eren, 
Mertcan, Atakan, Batuhan, Kürşat, Volkan Keskin
TEKNİK DİREKTÖR: Ergün Penbe
KAHRAMANMARAŞSPOR: Enes **, Ö.Faruk * (Dk. 54 Mustafa *) Özcan  **, Yusuf **, Deniz Solmaz ** (Dk. 81 Emre Özkan *), İbrahim **, Mehmet Güven ***, H.İbrahim ***, Cerem Talha ** (Dk. 81 Rüstem *), Emre Bayram **, Can Erdem **
YEDEKLER: Yasin, Mustafa, Ebubekir, Deniz Yılmaz, Okan, Hebat, M.Ali
TEKNİK DİREKTÖR: Sinan Yücer
GOLLER: Dk.13 (penaltıdan) Burak Çalık, Dk. 36 (penaltıdan) H.İbrahim (Çorum FK), Dk. 23 H.İbrahim (Kahramanmaraş)
SARI KARTLAR: Serkan, Atakan (Çorum FK), Enes Sancar, Özcan, Deniz Solmaz, H.İbrahim, Can Erdem, İbrahim (Kahramanmaraş)

2.Lig Kırmızı Grup’ta, zirve mücadelesi veren Çorum FK, 25.hafta maçında konuk ettiği Kahramanmaraşspor’u, ilk yarıda bulduğu iki penaltı golüyle 2-1 yendi.
Dün, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve Ankara bölgesi hakemlerinden Efe Tanrıverdi’nin yönettiği maçı 3500 civarında Çorumlu sporsever izledi. Çorum FK’da, yeni transferlerden Mahsun ilk kez ilk ilk 11’de yer aldı.
Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Çorum FK, 13.dakikada Burak Çalık’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, konuk ekip 23.dakikada beraberliği sağladı. Can Erdem’in kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Hasan Hüseyin’in çıkarttığı topu H. İbrahim ağlara göndererek skora denge getirdi.
Çorum FK, 36.dakikada kazandığı penaltıyı bu kez Halil İbrahim’le gole çevirdi ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
İkinci yarıya, Mehmet Akyüz’ün yerine Batuhan Er değişikliği ile başlayan Çorum FK, önemli fırsatlar yakalarken, kalesinde de yine önemli tehlikeler yaşadı. İki takımın da çabası gol getirmeyince, karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle Çorum FK’nın 2-1’lik üstünlüğü şeklinde sonuçlandı.
Üst üste üçüncü galibiyetini alan Çorum FK, puanını 43’e yükseltip averajla play-off potasına girerken, Kahramanmaraşspor 13 puanla düşme hattında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…
DAKİKA 9: Çorum FK atağında, soldan Sefa’nın ceza sahasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Serkan, altı pasa ortaladı, Mehmet Akyüz kafayı vurdu, üstten aut.
DAKİKA: 13: GOL! Çorum FK golü buldu. 11.dakikada gelişen atakta, Recep’in savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Mehmet Akyüz, kalesini terk eden Enes Sancar’ın üzerinden aşırtma vuruş yaptı, top direği sıyırarak yandan auta giderken, hakem, vuruş sırasında kalecinin Mehmet Akyüz’e müdahalesi olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 13.dakikada atışı kullanan Burak Çalık, kaleciyi sola yatırırken, topu sağdan ağlarla buluşturdu: 1-0.
DAKİKA 23: GOL! Kahramanmaraş beraberliği sağladı. 22.dakikada, sağdan Ömer Faruk’un ortaladığı topa hareketlenen H.İbrahim, ceza yayı içerisinden içeri girer girmez, Serkan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 23.dakikada atışı kullanan Can Erdem’in vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin’in çıkarttığı topa H.İbrahim tamamladı: 1-1.
DAKİKA 25: Çorum FK atağında, sağdan H.İbrahim ortaladı, arka direkte Burak kafayı vurdu, kaleci Enes Sancar topu çataldan çıkarttı, korner.


DAKİKA 36: GOL: Çorum FK ikinci kez öne geçti. 35.dakikada gelişen Çorum FK atağında, altı pasın sağında topla buluşan H.İbrahim, Deniz tarafından yere indirilince hakem üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. 36.dakikada atışı kullanan H.İbrahim, tıpkı Burak Çalık gibi, kaleciyi sola yatırırken, topu sağdan ağlarla buluşturdu: 2-1.
DAKİKA 44: Çorum FK önemli bir fırsattan yararlanamadı. Kaleci Hasan Hüseyin’in uzun gönderdiği topu rakip yarı alanın ortalarında Mahsun kafayla H.İbrahim’in koşu yoluna indirdi, H. İbrahim karşı karşıya pozisyonda topu ayağından açınca gol kaçtı.
DAKİKA 56: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Burak ayağından açtığı topu son anda çizgiden içeri çevirdi, H.İbrahim’in dokunamadığı topu penaltı noktasının sağından Batuhan kaleye vurdu, az farkla yandan aut.
DAKİKA 78: Kahramanmaraşspor’un soldan kazandığı serbest vuruşta Mehmet Güven altı pasa ortaladı, Can Erdem’in kafa vuruşunda, kaleci Hasan Hüseyin topu gol çizgisinde, iki hamlede kontrol edebildi.
DAKİKA 84: Çorum FK atağında, Mahsun’un pasında, H.İbrahim karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Enes Sancar gole izin vermedi.
DAKİKA 88: Soldan gelişen Kahramanmaraş atağında, çizgiye inen Mustafa’nın altı pasa çıkarttığı topu Can Erdem gelişine kaleye vurdu, Hasan Hüseyin gole izin vermedi.
DAKİKA 90+4: Kahramanmaraş atağında, ceza sahasına gönderilen topa yükselen Hasan Hüseyin’in elinden kaçırdığı topu Can Erdem dönerek boş kaleye vurdu, az farkla yandan aut.
(Hüseyin AŞKIN)

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