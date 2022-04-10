Çorum FK: 2 - 1461 Trabzon: 1
Çorum FK, iki takımın da kazanmak zorunda olduğu maçta, 1461 Trabzon’u son saniye golüyle 2-1 yenerek play-off umutlarını güçlü şekilde sürdürdü. Çorum Şehir Stadyumu’nda, ilk yarısı golsüz biten maçta Karadeniz ekibi 56’da Yasin Abdioğlu ile öne geçerken, 85’de Berkay Can Değirmencioğlu ile beraberliği sağlayan Çorum FK, 90+8’de Halil İbrahim Sönmez’in golüyle muhteşem bir geri dönüşe imza attı.
Spor 10.04.2022, 18:18 10.04.2022, 18:57
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