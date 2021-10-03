Çorum FK: 1-Serik Belediyespor: 0

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Can Cengiz ***, Sefa Özcan ***, Göktuğ Hazar Erel **

4.HAKEM: Batuhan Bayar

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Hasan Hüseyin ***, Serkan ***, İsmet ***, Abdulhamit ***, Salih Zafer ***, Hasan *** (Dk. 87 Seçkin), H.İbrahim *** (Dk. 89 Kerem), Muhsin ***, Mehmet Gürkan ***, Murat Yıldırım ***, Sabrican ** (Dk.75 Mikail *)

YEDEKLER: Erdi, Mertcan, Atakan, Emre, Kürşat, Sefa Akın

TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Yıldırım

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir **, Sezer ***, Çınar **, Burak Göksel * (Dk.61 Ahmet Abdullah *), Gökhan **, Ferdi Konak **, Zafer ** (Dk.87 Deniz), Sebahattin Usta ** (Dk. 82 Atakan *), Yusuf Çelik **, Burak Sürmeli **, Fuat **

YEDEKLER: İsmail, Ergün, Cem, Yusuf Onur, İbrahim Hırçın, Berkant, Furkan Efe

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Akan

GOL: Dk. 30 (penaltıdan) H.İbrahim

SARI KARTLAR: Hasan, Serkan, Abdulhamit, Sabrican (Çorum FK),Ferdi Konak, Ahmet Abdullah (Serik Belediye)

2.Lig Kırmızı Grup’ta ‘rota kupa’ sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 5.hafta maçında konuk ettiği Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’u 1-0 yendi.

Cumartesi günü Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve İstanbul bölgesi hakemlerinden Can Cengiz’in yönettiği maça galibiyet parolasıyla çıkan Çorum FK, genelde oyunun kontrolünü elinde tutan taraftı.

29.dakikada Halil İbrahim’in ceza sahasında düşürülmesi üzerine kazanılan penaltıyı 1 dakika sonra aynı futbolcunun gole çevirmesiyle skor üstünlüğünü de ele alan Çorum FK, ilerleyen dakikalarda her bölgedeki mücadeleci futboluyla takdir toplarken, rakibe ciddi anlamda pozisyon vermedi.

Müthiş bir taraftar desteğini arkasına alarak mücadele eden Çorum FK, sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 9’a yükseltirken, Serik Belediyespor 6 puanda kaldı.

Çorum FK, 6.hafta maçında Çarşamba günü Kahramanmaraşspor’a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 6: Kaleci Hasan Hüseyin, kendisine gelen geri pası uzun göndermek isterken, kısa düşen topu alan Zafer, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, Hasan Hüseyin yatarak topa sahip oldu.

DAKİKA 30: GOL! Çorum FK golü buldu. 29.dakikada soldan ceza sahasına giren H.İbrahim, savunmanın müdahalesiyle yere indirilince hakem penaltı noktasını gösterdi. 1 dakika sonra atışı kullanan H.İbrahim, tola kaleci ayrı ayrı köşelere yolladı: 1-0.

DAKİKA 50: Çorum FK, çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Hasan’ın ara pasına hareketlenen Mehmet Gürkan, yayın sağından içeri girdi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 56: Çorum FK atağında, Murat Yıldırım’ın harika pasında H.İbrahim yayın sağından içeri girdi, yerden vuruşunda kaleci İbrahim gole izin vermedi.

DAKİKA 85: Serik Belediyespor’un sağdan kazandığı serbest vuruşta, Burak ceza sahasına ortaladı, penaltı noktasının gerisinden Sezer kontrol ettiği topu bekletmeden kaleye vurdu, top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 90+2: Çorum FK bir kez daha golü çok yaklaştı. Murat Yıldırım’ın pasında sağdan ceza sahasına giren Mikail, uzak köşeye plasesini yaptı, az farkla yandan aut.

(Hüseyin AŞKIN)

