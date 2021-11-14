Çorum FK 1 puanla dönüyor

Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle Soma’ya 10 futbolcusundan yoksun giden Çorum FK, zorlu deplasmanda, 20.dakikada Emre Öztürk’ün kafa golüyle 1-0 öne geçerken, 40.dakikada Uğur’la bir topu direkten dönen Somaspor’un beraberlik golünü 34.dakikada ligin gol kralı Yasin Abdioğlu attı. Çorum FK kaptanı Umut Kaya, bitiş düdüğünden sonra çift sarıdan kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Çorum FK, bu sonucun ardından puanını 26’ya yükseltmesine rağmen 1 basamak gerileyerek haftayı 4.sırada kapattı. Somaspor ise puanını 22’ye çıkarttı.

Çorum FK, 14.hafta maçında, 21 Kasım Pazar günü Ankaraspor’u konuk edecek.

(Hüseyin AŞKIN)

