Çorum FK: 0 - Sivas Belediyespor: 2

Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı 5 bin üzeri taraftar izledi. Mücadelenin 17.dakikasında Alpay'ın golü ile 1-0 öne geçen konuk Sivas Belediyespor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Mikail'in yerine Burak Çalık değişikliği ile başlayan Çorum FK sol taraftan etkili olmaya çalıştı. Ancak bir türlü istediği golü bulamayınca konuk Sivas Belediyespor 51.dakikada kazandığı topla hızlı bir şekilde atağa çıkarak Salih'in golü ile farkı 2'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 Sivas temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonucun ardından Çorum FK 12 puanda kalırken, konuk Sivas Belediyespor puanını 17'e yükseltti.

Maçın son anlarında Kırmızı-Siyahlı taraftarla Teknİk Direktör Ahmet Yıldırım'ı istifaya davet etti.