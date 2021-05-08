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Çorum FK: 0-Sarıyer: 0

Çorum Futbol Kulübü sezonun son maçında sahasında İstanbul temsilcisi Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı. 

Spor 08.05.2021, 19:11
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Çorum FK: 0-Sarıyer: 0

Bu sonucun ardından Çorum FK sezonu 54 puanla onuncu sırada tamamlarken, 61 puana yükselen Sarıyer ise play-offun dışında kaldı. Deplasmanda Sancaktepe FK'yı 3-0'la geçen 24 Erzincanspor ile Hekimoğlu Trabzon'u 3-1 mağlup eden Ankara Demirspor play-off bileti alan diğer iki takım olurken, Kocaelispor'a 5-0 mağlup olan Gümüşhanespor ise Hacettepe ve Sancaktepe'nin ardından küme düşen üçüncü takım oldu.

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