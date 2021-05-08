Çorum FK: 0-Sarıyer: 0

Bu sonucun ardından Çorum FK sezonu 54 puanla onuncu sırada tamamlarken, 61 puana yükselen Sarıyer ise play-offun dışında kaldı. Deplasmanda Sancaktepe FK'yı 3-0'la geçen 24 Erzincanspor ile Hekimoğlu Trabzon'u 3-1 mağlup eden Ankara Demirspor play-off bileti alan diğer iki takım olurken, Kocaelispor'a 5-0 mağlup olan Gümüşhanespor ise Hacettepe ve Sancaktepe'nin ardından küme düşen üçüncü takım oldu.