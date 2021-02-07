Çorum FK: 0 - Kocaelispor: 1

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot **, Muhammet Ali Doğan **, Çağrıcan Pazarcıklı ***

4.HAKEM: Emre Bulut

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: H.Hüseyin ***, Tarık * (Dk. 80 Ertuğrul *), Nafican *, Salih Zafer **, Abdulhamit *, Hüseyin * (Dk.46 Murat *), Kerem * (Dk.59 Oktay *), Ömer **, Sinan *, Umut **, Mikail * (Dk. 80 Muhammet Fettahoğlu *)

YEDEKLER: Deniz, Erdi, Mert, Mete, Eren, Kürşat

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

KOCAELİSPOR: Bayram **, Semih ***, Gökhan **, Kemal Can ***, Musa Nizam ***, Mesut ***, Murat Cem ***, Yiğitali *** (Dk. 86 Furkan), Batuhan ** (Dk. 73 Dilaver *), Mustafa Tahir ** (Dk. 66 Mervan *), Benhur ***

YDEKLER: İsmet, İsa, Eren, Bahri Can, Taha Batuhan, Ramazan, Bahattin

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

GOL: Dk. 12 (penaltıdan) Mustafa Tahir

SARI KARTLAR: Salih Zafer (Çorum FK), Yiğitali, Furkan (Kocaelispor)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, 22.hafta maçında konuk ettiği Kocaelispor’a 1-0 yenilerek hedefe giden yolda büyük bir yara aldı.

Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve İzmir bölgesi hakemlerinden Mehmet Çağatay Lakot’un yönettiği maçta, yeni transferlerden Abdulhamit Yıldız, Hüseyin Bak ve Ömer Bozan ilk 11’de forma şansı buldu.

Sahaya mutlak galibiyet için çıkan Çorum Futbol Kulübü, henüz 12.dakikada Abdulhamit’in büyük hatası sonucu, kaleci H.Hüseyin’in Mustafa Tahir’e yaptığı hareket sonrası Mustafa Tahir’in penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düştü.

Çorum FK golden sonra beraberlik çabasında olurken, konuk ekip özellikle ani ataklarla farkı artırmaya çalıştı. Devrenin son uzatma dakikasında Umut’un şutunda kaleciden dönen topu Salih Zafer’in tamamlaması üzerine bulduğu golün ofsayt diye iptal edilmesi üzerine soyunma odasına 1-0 geride gitti.

İkinci yarıya Hüseyin Bak’ın yerine Murat Türkkan değişikliği ile başlayan Çorum FK, özellikle ilk 20 dakikalık bölümde oyunu domine etmesine rağmen bulduğu fırsatları değerlendiremedi.

Maçın son bölümlerinde konuk ekip ani ataklarda yakaladığı önemli fırsatları değerlendiremezken, Çorum FK fizik olarak oyundan düşen rakibine karşı beraberlik golünü bulamayınca sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Çorum FK aldığı bu yenilgi ile 26 puanda kalıp haftayı 11.sırada kapatırken, play-off potası ile puan farkı 11’e yükseldi. Kocaelispor ise puanını 38’e yükseltip 3.sıraya yerleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 4: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Mikail’in yerden gönderdiği topu Sinan ayak içiyle Umut’a bıraktı, Umut uygun durumda olmasına rağmen kötü vurdu.

DAKİKA 12: GOL! Konuk ekip golü buldu. Savunmada Abdulhamit’in kaptırdığı topla soldan ceza sahasına giren Mustafa Tahir, karşı karşıya pozisyonda kaleci H.Hüseyin’i geçmeye çalışırken yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mustafa Tahir topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

DAKİKA 15: Sinan’a yapılan faul sonrası Çorum FK, rakip ceza yayının ceza sahası ile kesiştiği noktadan serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Ömer’in sert şutunda top kaleci Bayram’da kaldı.

DAKİKA 32: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Umut’un pasında Ömer çapraz pozisyonda karşı karşıya kaldı, dar açıdan vuruşunu kaleci çıkarttı.

DAKİKA 41: Taç çizgisine yakın yerden Abdulhamit’in kaptırdığı topla soldan ceza sahasına giren Benhur altı pasın köşesine kadar sokuldu, yerden vuruşunda Salih Zafer kendini topun önüne attı, boşta kalan topu yine Benhur tamamladı ancak bu kez de H.Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 45+4: Köşe vuruşu organizasyonunda, ceza yayına açılan topu Umut bekletmeden kaleye vurdu, kaleci Bayram’ın güçlükle çıkarttığı topu Salih Zafer ağlara yolladı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

DAKİKA 54: Çorum FK atağında Ömer soldan ceza sahasına girdi, altı pasın çaprazından vuruşu üstten auta gitti.

DAKİKA 70: Yiğitali’nin sert şutunda kaleci H.Hüseyin iki hamlede topa sahip oldu.

DAKİKA 76: Kocaelispor atağında, Dilaver sağdan içeri girer girmez vuruşunu yaptı, kaleci H.Hüseyin soluna gelen topu yatarak kontrol etti.

DAKİKA 84: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Ertuğrul’un pasında Sinan penaltı noktası üzerinde sırtı kaleye dönük şekilde aldığı topu dönerek kaleye vurdu, kaleci Bayram gole izin vermedi.