Çorum FK: 0-İnegölspor: 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 16.hafta maçında sahasında İnegölspor’u konuk eden Çorum FK sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Konuk İnegölspor’a galibiyeti getiren golü 69.dakikada Bahadır kaydetti.
Spor 05.12.2021, 15:54
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|19
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|19
|13. Menemenspor
|13
|17
|14. Manisa FK
|15
|17
|15. Denizlispor
|13
|15
|16. Bursaspor
|13
|14
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|13
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|14
|13
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|13
|7
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|O
|P
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|15
|35
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|15
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|23
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|13
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|21
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|16
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|14
|15
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|15
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|14
|10
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|15
|10
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|14
|10
|Takımlar
|O
|P
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|16
|39
|2. Sevilla
|15
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|3. Real Betis
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|30
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|29
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|15
|24
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|23
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|15
|20
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|15
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|15
|20
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|12. Mallorca
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|13. Villarreal
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|15
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|15. Granada
|15
|15
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|14
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|15
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|15
|12
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|10
|20. Levante
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|7