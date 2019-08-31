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Çorum derbisi Aralık’ta

Çorum Voleybol ve Osmancık Belediyespor’un da yer aldığı Bayanlar Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde 2019-2020 Sezonu 2 Kasım’da başlayacak.

Çorum derbisi Aralık’ta

Çorum Voleybol ve Osmancık Belediyespor’un da yer aldığı Bayanlar Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde 2019-2020 Sezonu 2 Kasım’da başlayacak.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:10
Çorum derbisi Aralık’ta

Çorum Voleybol ve Osmancık Belediyespor’un da yer aldığı Bayanlar Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde 2019-2020 Sezonu 2 Kasım’da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Voleybol ve Osmancık Belediyespor’un da yer aldığı 7.grupta da yeni sezon 2 Kasım’da başlayacak olup ilk yarı 22 Aralık’ta tamamlanacak. 4 Ocak’ta başlayacak olan ikinci yarı 23 Şubat’ta sona erecek.

DERBİ 6.HAFTADA

Öte yandan, grupta yer alan iki Çorum takımını karşı karşıya getirecek maç 6.haftada oynanacak. Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol arasındaki Çorum derbisi 7 veya 8 Aralık’ta oynanacak.

(Rıfat KARA)

1.HAFTA

2-3 Kasım

Osmancık Belediye-Çaykur Rize

Turhal Kocakavak-Çorum Voleybol

Erbaa Gençlikspor-Çamlıkspor

Fındıklı T.Doğa-Cumhuriyet Ünv.

2.HAFTA

9-10 Kasım

Çamlıkspor-Osmancık Belediye

Çorum Voleybol-Fındıklı T.Doğa

Çaykur Rize-Turhal Kocakavak

Cumhuriyet Ünv.-Erbaa Gençlik

3.HAFTA

16-17 Kasım

Osmancık Belediye-Turhal Kocakavak

Erbaa Gençlik-Çorum Voleybol

Çamlıkspor-Cumhuriyet Ünitersitesi

Fındıklı T.Doğa-Çaykur Rize

4.HAFTA

23-24 Kasım

Cumhuriyet Ünv.-Osmancık Belediye

Çorum Voleybol-Çamlıkspor

Turhal Kocakavak-Fındıklı T. Doğa

Çaykur Rize-Erbaa Gençlik

5.HAFTA

30 Kasım-1 Aralık

Osmancık Belediye-Fındıklı T.Doğa

Cumhuriyet Ünv.-Çorum Voleybol

Erbaa Gençlik-Turhal Kocakavak

Çamlıkspor-Çaykur Rize

6.HAFTA

7-8 Aralık

Çorum Voleybol-Osmancık Belediye

Fındıklı T.Doğa-Erbaa Gençlik

Çaykur Rize-Cumhuriyet Ünv.

Turhal Kocakavak-Çamlıkspor

7.HAFTA

21-22 Aralık

Erbaa Gençlik-Osmancık Belediye

Çorum Voleybol-Çaykur Rize

Çamlıkspor-Fındıklı T.Doğa

Cumhuriyet Ünv.-Turhal Kocakavak

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