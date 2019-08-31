Çorum derbisi Aralık’ta

Çorum Voleybol ve Osmancık Belediyespor’un da yer aldığı Bayanlar Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde 2019-2020 Sezonu 2 Kasım’da başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Voleybol ve Osmancık Belediyespor’un da yer aldığı 7.grupta da yeni sezon 2 Kasım’da başlayacak olup ilk yarı 22 Aralık’ta tamamlanacak. 4 Ocak’ta başlayacak olan ikinci yarı 23 Şubat’ta sona erecek.
DERBİ 6.HAFTADA
Öte yandan, grupta yer alan iki Çorum takımını karşı karşıya getirecek maç 6.haftada oynanacak. Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol arasındaki Çorum derbisi 7 veya 8 Aralık’ta oynanacak.
(Rıfat KARA)
1.HAFTA
2-3 Kasım
Osmancık Belediye-Çaykur Rize
Turhal Kocakavak-Çorum Voleybol
Erbaa Gençlikspor-Çamlıkspor
Fındıklı T.Doğa-Cumhuriyet Ünv.
2.HAFTA
9-10 Kasım
Çamlıkspor-Osmancık Belediye
Çorum Voleybol-Fındıklı T.Doğa
Çaykur Rize-Turhal Kocakavak
Cumhuriyet Ünv.-Erbaa Gençlik
3.HAFTA
16-17 Kasım
Osmancık Belediye-Turhal Kocakavak
Erbaa Gençlik-Çorum Voleybol
Çamlıkspor-Cumhuriyet Ünitersitesi
Fındıklı T.Doğa-Çaykur Rize
4.HAFTA
23-24 Kasım
Cumhuriyet Ünv.-Osmancık Belediye
Çorum Voleybol-Çamlıkspor
Turhal Kocakavak-Fındıklı T. Doğa
Çaykur Rize-Erbaa Gençlik
5.HAFTA
30 Kasım-1 Aralık
Osmancık Belediye-Fındıklı T.Doğa
Cumhuriyet Ünv.-Çorum Voleybol
Erbaa Gençlik-Turhal Kocakavak
Çamlıkspor-Çaykur Rize
6.HAFTA
7-8 Aralık
Çorum Voleybol-Osmancık Belediye
Fındıklı T.Doğa-Erbaa Gençlik
Çaykur Rize-Cumhuriyet Ünv.
Turhal Kocakavak-Çamlıkspor
7.HAFTA
21-22 Aralık
Erbaa Gençlik-Osmancık Belediye
Çorum Voleybol-Çaykur Rize
Çamlıkspor-Fındıklı T.Doğa
Cumhuriyet Ünv.-Turhal Kocakavak