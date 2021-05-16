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Çorum'da şampiyonluk kutlaması

ÇORUM’da Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın taraftarları sokaklara döküldü.

Spor 16.05.2021, 00:34
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Çorum'da şampiyonluk kutlaması

Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı. Beşiktaş'ın şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Çorum'da taraftarlar sevinç yaşadı. Polis ekipleri, konvoy düzenleyen taraftarları sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle uyararak evlerine yönlendirdi.

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