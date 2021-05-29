Çorum'da ‘atletizm festivali’

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve bu yıl 6.sı düzenlenen Turkcell Küçükler Atletizm Festivali yarışları sona erdi. TOKİ Atletizm Sahası'nda gerçekleşen yarışlar, 60 metre, 1000 metre, uzun atlama, yüksek atlama ve fırlatma topu olmak üzere 5 kategoride yapıldı. 82 sporcunun katılımı ile gerçekleşen yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;



60 metre kızlar: 1.Irmak Anar (8.33), 2.Sudenaz Durmuş (8.35), 3.Feyza Can Ardıç (8.37), 4.Yaren Tivriz (8.41)

60 metre erkekler: 1.Yağız Çöp (7.90), 2.Ömer Karadereli (7.98), 3.Ali Emir Ceyhan (8.25), 4.Kemal Emre Sucu (8.50)

1000 metre kızlar: 1.Irmak Anar (3.52), 2.Sudenaz Durmuş (4.04), 3.Elif Koçak (4.12), 4.Hayrunisa Aksoycuk (4.19)

1000 metre erkekler: 1.Yağız Çöp (3.38), 2.Mert Ali Erdal (3.41), 3.Ali Emir Ceylan (3.56), 4.Egemen Rıza Dalkılıç (4.01)

Uzun atlama kızlar: 1.İrem Nur Çöl (3.69), 2.Irmak Anar (3.60), 3.Feyza Ceren Ardıç (3.57), 4.Meryem Zümra Demirten (2.80)

Uzun atlama erkekler: 1.Kemal Emre Sucu (3.95), 2.Ömere Karadereli (3.58), 3.Yusuf Kayra Acar (3.43), 4.Efe Berk Kabakçı (3.37)

Yüksek atlama kızlar: 1.Feyza Ceren Ardıç (1.10), 2.Irmak Anar (1.10), 3.Elif Koçak (1.10), 4.Hayrunisa Aksoycuk (1.10)

Yüksek atlama erkekler: 1.Kemal Emre Sucu (1.10), 2.Ömere Karadereli (1.10)

Fırlatma topu kızlar: 1.İrem Nur Çöl (24.48), 2.Hayrunisa Aksoycuk (24.48), 3.Elif Koçak (15.61)

Fırlatma topu erkekler: 1.Yusuf Kayra Acar (34.95), 2.Efe Berk Kabakçı (30.82), 3.Yağız Gözübüyük (20.48)

Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular arasında İl Temsilciliği tarafından belirlenen 5 atlet 9 Haziran'da Trabzon'da yapılacak Turkcell Küçükler Atletizm Festivali Bölge Finali'nde Çorum'u temsil etmeye hak kazandılar.



(Spor Servisi)

