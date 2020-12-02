Çorum Belediyesi’nden amatörlere malzeme desteği

Çorum Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda amatör spor kulüplerine malzeme desteği verdi. Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu’nda gerçekleşen malzeme dağıtım törenine, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve kulüp temsilcileri katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Çorum Belediyesi tarafından Eti Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne, Halk Eğitim Kültür Gençlikspor’a, Mavi Ay Spor Kulübü’ne, 1907 Gençlikspor’a, Ulukavakspor’a, Hitit İşitme Engelliler Spor Kulübü’ne, Çorum İşitme Engelliler Spor Kulübü’ne, Çorumspor’a, Hattuşa Gençlikspor’a, Gençlerbirliği’ne, Hitit Gençlik ve Spor Kulübü’ne, PTT Gençlik ve Spor Kulübü’ne, PTT Gençlikspor’a, Vefaspor’a, Akkent Gençlikspor’a, Mimarsinan Gençlikspor’a, Çimentospor’a, İl Özel İdaresi Spor Kulübü’ne, Çorum Voleybol Spor Kulübü’ne, Spor İhtisas’a ve Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü’ne 159 bin TL değerinde malzeme desteğinde bulunuldu.

Malzeme dağıtım töreni toplu şekilde çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

‘SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ DESTEĞİMİZİ İKİYE KATLADIK’

Malzeme dağıtım töreninde bir konuşma yapan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, söz verdikleri gibi desteklerini ikiye katladıklarını söyledi.

ASKF Başkanı Sefer Kurtaran’dan övgüyle bahseden Başkan Halil İbrahim Aşgın, ASKF’nin çalışmalarını takdir ettiğini söyledi. ASKF Başkanı Sefer Kurtaran’ın gönülden ve yürekten konuştuğunu da belirten Aşgın, Gönülden ve yürekten konuşulduğu zaman işte böyle güzel cümleler ortaya çıkıyor. En özverili çalışan kesimlerden, gruplardan kimler var desek birçok sivil toplum örgütlerini sayabiliriz. Ancak amatör spora gönül veren yaz demeden, kış demeden çocuklarımızın gelişimine hem mental, hem de bedenen katkı sunmak için çok büyük imkansızlıklar içerisinde onlara spor sevgisini aşılayan amatör kulüplerimiz her türlü övgüyü hakediyorlar. Belediye Başkanlığım dönemimde de çok kez şahit oldum. Gerçekten kısıtlı imkanlar doğrultusunda kulüplerimiz önemli başarılara imza atıyorlar. Bundan sonra da atmaya inşallah devam edeceklerdir. Ekim ayının 2.haftası amatör spor haftası. Biz bu malzeme dağıtım görevini o zaman icra etmek istemiştik. Maalesef pandemi nedeniyle o zaman yapamadık. Sayılar arttı. Ama biz daha fazla bekleyemedik. Şehrimize bir heyecan gerekiyordu. Bir ufak dokunuş gerekiyordu. Yavrularımızı daha fazla bekletmemek adına dağıtım törenimizi bugün sizlerin huzurunda gerçekleştiriyoruz” dedi.

Geçen yıl amatör spor kulüplerine yapılan 67 bin TL’lik desteğin kendilerine yakışmadığını da vurgulayan Başkan Aşgın, bu yıl yapılan desteği söz verdikleri gibi ikiye katladıklarını belirtti. Bu yıl 159 bin TL değerinde malzeme desteği verdiklerinin altını çizen Halil İbrahim Aşgın, “Bugün itibariyle rabbime şükür ediyorum bu rakamı ikiye katladık. Niyetimiz samimi olunca, hedefimiz doğru olunca sözümüzü gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıl bu rakamı yine ikiye katlamayı planlıyoruz. Futboldan, voleybola, basketbola kim hangi sporu yapmak istiyorsa biz hiçbir tercih yapmadan her kulübümüze, her sporcumuza aynı mesafede destek veriyoruz. Bundan sonra da Allah’ın izniyle destek vermeye devam edeceğiz. Önce ahlak ve maneviyat dediğimiz sürece, iyi niyetli olduğumuz sürece, el ele, gönül gönüle desteğimiz artacaktır.

Bu yıl yapacağımız spor yatırımları şehrimizin çehresini değiştirecek yatırımlar. İstişareye de çok önem veriyoruz. ASKF’de ki arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede semt sahaların büyütülmesi konusunda görüş aldık. Tabi 4 semt sahamızı büyütemedik ama Bahçelievler Mahallesi ve Üçtutlar Mahallesi’ndeki sahalarımızı büyüterek amatör kulüplerin rahatlıkla antrenman yapmaları için hizmetlerine sunduk. Devletimiz arkamızda olduğu sürece bizde aşkla muhabbetle sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Yavrularımızı spor salonların da görmeyi özledik. Bu malzemelerimiz kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)