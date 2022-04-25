Çorum Belediyesi Türkiye 2.si oldu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Küçükler Takım ve Ferdi Türkiye şampiyonası 23-26 Nisan tarihleri arasında Karaman’da yapıldı. Merkez Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara kızlarda ve erkeklerde toplam 48 takım katılırken, ferdi yarışmalarda ise 264 sporcu mücadele etti. Görkem Öçal, Yiğit Hüseyin Subaşı, Yağız Solmaz, Berat Dalkıçtan oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü erkek takımı finalde Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor’a 3-2 yenilerek Türkiye ikincisi oldu.

Elizan Başar, Zeynep Ada Er, İpek Ertuna’dan oluşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübükız takımı ise Türkiye beşincisi olarak tamamladı.

(Rıfat KARA)

