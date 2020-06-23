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Çorum Belediyesi Süper Lig’e yükseldi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligleri tescil etti. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün erkek takımı Süper Lig’e, bayan takımı ise 2.Lig’e yükseldi.

Spor 23.06.2020, 19:26
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Çorum Belediyesi Süper Lig’e yükseldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de bir branşta daha ligler tescil edildi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, kulüplerin de görüşleri doğrultusunda 2019-2020 Danyal Çiper Sezonu’nu tescil ederken, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün iki takımı bir üst lige terfi etti.

Liglerin tescil edilmesiyle ilgili Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’ndan yapılan açıklama şöyle: Federasyonumuz; dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını süresince 'toplum sağlığını' ön planda tutarak hareket etmiş olup bu süre içerisinde ligler 2 defa ertelenmiştir. Ancak gelinen süreçte liglerin devam edip etmemesi noktasında bir karar verilmesi elzem olduğundan konu hakkında kulüplerimizin de görüşlerine başvurulmuş olup büyük çoğunluğu liglerin devam etmemesi yönünde görüş bildirmiştir.

ŞAMPİYON DA YOK, DÜŞME DE

2019-2020 Danyal Çiper Sezonu’nda liglerde şampiyon ilan edilmeyecektir. Avrupa kupalarına katılımda Süper Lig play-off mevcut puan durumu geçerli olacaktır.

2019-2020 Danyal Çiper Sezonu’na mahsus olmak üzere liglerden düşme kaldırılmıştır. 2019-2020 Danyal Çiper Sezonu’nda 1. devre ve play-off puan sıralamaları birlikte dikkate alınmış olup üst liglere yükselmeyi hak eden takımlar, bir üst lige çıkarılmıştır.

2020-2021 sezonu liglerin statüsü federasyonumuzca daha sonra duyurulacaktır. 2020-2021 sezonunda liglere katılım ücreti ve lig devir ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır” ifadelerine yer verildi.

ÇORUM BELEDİYESİ ERKEK TAKIMI SÜPER LİG’DE

Liglerin tescil edilmesiyle birlikte Çorum takımlarının durumu da netleşti. Yıllardır Süper Lig’de mücadele eden Çorum Gençlikspor bayan takımı ile Spor İhtisas erkek takımı ligdeki yerini korurken, 1.Lig’de mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlikspor erkek takımı Süper Lig’e yükseldi. Böylece Çorum’un Süper Lig’deki takım sayısı üçe yükselmiş oldu.

Bayanlar 2.Lig’inde mücadele eden Çorum temsilcisi Spor İhtisas ligin tescil edilmesi üzerine yeni sezonda da bu ligde kalırken, 3.Lig’de mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlikspor’un iki takımından biri 2.Lig’e yükseldi. Belediyenin erkek takımı ligdeki yerini korurken, bayan takımı önümüzdeki sezon 2.Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.

(Spor Servisi)

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