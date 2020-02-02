Çorum Belediyesi masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu

Çorum Belediyesi GSK, masa tenisinde başarılarına bir yenisini daha ekledi. Çorum’u ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden Çorum Belediyesi Masa Tenisi takımımın başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çok başarılı sporculara sahip olduklarını belirtti.

Elde edilen şampiyonluğun tesadüfi olmadığının altını çizen Başkan Aşgın, "Sporcularımız hem bireysel hem de takım halinde Türkiye’nin en iyi masa tenisi oyuncuları arasında yer almaktadır. Ne kadar gurur duysak az. Tüm oyuncularımız çok kıymetli. Hatırlanacağı gibi Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Uğurcan’dan övgüyle bahsetmişti. Bu şampiyonluklar bizi Dünya şampiyonluklarına götürecek bundan hiç şüphem yok. 30-31 Ocak 2020 Aydın’da Gençler Türkiye Takım Şampiyonasında Türkiye şampiyonu olan ÇorumBelediyesi GSK A takımımızı ve Türkiye 8.’si olan B Takımızı tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği olan tüm hocalarımıza, antrenörlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.