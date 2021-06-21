Çorum Belediyesi final grubunda ilk maçına çıkıyor

4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği Tokat final grubunda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Erzincan Yurdum Gençlikspor, Samsun Voleybol Spor Kulübü ve Ankara Karşıyaka İdman Yurdu Spor Kulüpleri yer alıyor. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bugün ilk maçını Erzincan Yurdum Gençlikspor ile oynanacak. Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 18.00’de başlayacak. Ankara ve Samsun temsilcilerinin maçı ise yine aynı spor salonunda saat 16.00’da başlayacak. Çorum temsilcisi gruptaki diğer iki maçında ise yarın Samsun Voleybol Spor Kulübü ile oynarken, Çarşamba günü ise Ankara Karşıyaka İdman Spor Kulübü ile son maçta karşı karşıya gelecek.

(Spor Servisi)

