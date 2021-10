Çorum Belediyesi Birimlerarası Futbol Turnuvası kuraları çekildi

Çorum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Birimlerarası Futbol Turnuvası’nın kuraları çekildi. Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan, Lemzi Çöplü, Birim İdare Amirleri ve temsilcileri katıldı. Kura çekimi öncesi kısa bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, turnuvanın hayırlı olması temennisinde bulunurken, sporculardan centilmence mücadele etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Çekilen kura sonucunda 18 takımın A ve B grubunda 4’er, C ve D grubunda ise 5’er takım olmak üzere 4 grupta mücadele edeceği belirtildi. A grubunda Halket, Özel Güvenlik Futbol Takımı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü (1), B grubunda 1453 FK, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü (1), C grubunda Veteriner İşleri Müdürlüğü (1), Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü (2), Yapı Kontrol Müdürlüğü, Bil-in Tech, D grubunda ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü (2), İtfaiye Müdürlüğü (2) ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü yer aldı.

İlerleyen günlerde belirlenecek fikstürün ardından ilk maçlar 11 Ekim Pazartesi günü Hasan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halı Saha’sında 18.00 ile 20.00 saatleri arasında oynanacak.

(Rıfat KARA)