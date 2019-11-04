Çorum Belediye’nin raketleri lige 7’de 6 galibiyetle başladı

Erkekler Masa Tenisi Türkiye 1.Ligi’nin 1.Etap Müsabakaları Ankara’da yapıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takımı, çıktığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet alarak süper bir başlangıç yaptı.

Prof.Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda yapılan müsabakalara 16 takım katıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi Şube Kaptanı Ömer Faruk Yetim başkanlığındaki Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takımında Uğurcan Dursun, Metin Bekar, Saim Polatkan ve Mücahit Koyuncu sporcu olarak yer aldı.

Antrenör Ali Korkmaz nezaretindeki Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takımı, sırasıyla Çukurova Üniversitesi’ni 3-0 yenerken, Konya Baro’ya 3-0 yenildi. Üçüncü maçında İstanbul Veteran MDT’yi 3-0, Adana Masa Tenisi İhtisas’ı 3-2, İskenderun UMTD’yi 3-0, İstanbul FVM Işıkspor’u 3-2, Yalova Belediye’yi de 3-0 yenen Çorum temsilcisi, 7 maçta 6 galibiyet alırken, Balıkesir Bu Piliç ve Adana Masa Tenisi İhtisas ile birlikte 13’er puanla zirveyi paylaştı.

İkinci etap müsabakaların yeri ve tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.

(Ömür SOYTEMİZ)