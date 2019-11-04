Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100088
ALTIN
277.860
DOLAR
5.7223
STERLİN
7.3902
EURO
6.3831

Çorum Belediye’nin raketleri lige 7’de 6 galibiyetle başladı

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takımı, Ankara’da yapılan Erkekler 1.Lig 1.Etap Müsabakalarında 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi alarak 13 puan topladı. Çorum temsilcisi, Balıkesir Bu Piliç ve Adana Masa Tenisi İhtisas ile birlikte 1.etabı zirve ortağı olarak tamamladı.

Çorum Belediye’nin raketleri lige 7’de 6 galibiyetle başladı

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takımı, Ankara’da yapılan Erkekler 1.Lig 1.Etap Müsabakalarında 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi alarak 13 puan topladı. Çorum temsilcisi, Balıkesir Bu Piliç ve Adana Masa Tenisi İhtisas ile birlikte 1.etabı zirve ortağı olarak tamamladı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 23:31
Çorum Belediye’nin raketleri lige 7’de 6 galibiyetle başladı

Erkekler Masa Tenisi Türkiye 1.Ligi’nin 1.Etap Müsabakaları Ankara’da yapıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takımı, çıktığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet alarak süper bir başlangıç yaptı.

Prof.Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda yapılan müsabakalara 16 takım katıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi Şube Kaptanı Ömer Faruk Yetim başkanlığındaki Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takımında Uğurcan Dursun, Metin Bekar, Saim Polatkan ve Mücahit Koyuncu sporcu olarak yer aldı.

Antrenör Ali Korkmaz nezaretindeki Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takımı, sırasıyla Çukurova Üniversitesi’ni 3-0 yenerken, Konya Baro’ya 3-0 yenildi. Üçüncü maçında İstanbul Veteran MDT’yi 3-0, Adana Masa Tenisi İhtisas’ı 3-2, İskenderun UMTD’yi 3-0, İstanbul FVM Işıkspor’u 3-2, Yalova Belediye’yi de 3-0 yenen Çorum temsilcisi, 7 maçta 6 galibiyet alırken, Balıkesir Bu Piliç ve Adana Masa Tenisi İhtisas ile birlikte 13’er puanla zirveyi paylaştı.

İkinci etap müsabakaların yeri ve tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.

(Ömür SOYTEMİZ)

İlgili Haberler
Kargı’da başpehlivan Recep Kara oldu
Kargı’da başpehlivan Recep Kara oldu
Lösemili çocuklara moral
Lösemili çocuklara moral
“Kazandıkça güçleniyoruz”
“Kazandıkça güçleniyoruz”
Osmancık Ladik’i rahat geçti: 3-1
Osmancık Ladik’i rahat geçti: 3-1
Sultanlardan harika başlangıç: 3-0
Sultanlardan harika başlangıç: 3-0
Kaymaklı galibiyet: 4-2
Kaymaklı galibiyet: 4-2

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim