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Çorum Belediye’nin Masa Tenisi B takımı da 3.Lig’de

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi A Takımının geçtiğimiz ay 1.Lig’e yükselmesinin ardından B takımı da Tokat’ta düzenlenen terfi müsabakaları sonunda 3.Lig bileti aldı.

Çorum Belediye’nin Masa Tenisi B takımı da 3.Lig’de

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi A Takımının geçtiğimiz ay 1.Lig’e yükselmesinin ardından B takımı da Tokat’ta düzenlenen terfi müsabakaları sonunda 3.Lig bileti aldı.

23 Haziran 2019 Pazar 21:08
Çorum Belediye’nin Masa Tenisi B takımı da 3.Lig’de

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 3.Lige Terfi Müsabakaları Tokat’ta yapıldı. Erkeklerde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü B Takımı 3.Lige yükseldi.

Ali Yücel Spor Salonu’nda düzenlenen terfi müsabakalarına 24 ilden kadınlarda 14, erkelerde 30 takım katıldı. Erkeklerde ilk 3 sırayı alan İstanbul Darüşşafaka, Çerkezköy Belediyespor ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor (B) takımları ile 2018-2019 sezonunda Liglerde kapanan veya çekilen takımların yerine 4. ve 5. sırayı elde eden Vakfıkebir 14 Şubat ve İstanbul DSİ (B) takımları da Türkiye 3.Ligi´ne yükselmeye hak kazandılar.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi A Takımı da geçtiğimiz ay İstanbul’da düzenlenen play-off müsabakalarında ikinciliği elde ederek 1.Lig’e yükselmişti.

Kadınlarda ise, ilk 3 sırayı alan Aydın Gençlik Hizmetleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi (B) ve Samsun Maarif Koleji MD ile 2018-2019 sezonunda Liglerde kapanan veya çekilen takımların yerine 4. 5. ve 6.sırayı elde eden Kahramanmaraş Kano Yelken, Kırklareli Gençlik ve Av.M. Düşün MTAL takımları da Türkiye 3.Ligi´ne yükselmeye hak kazandılar.

(Hüseyin AŞKIN)

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