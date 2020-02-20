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Çorum Belediye’nin güreşçileri Rıza Doğan Turnuvası’nda 8 madalya aldı

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri, Ankara-Kızılcahamam’da düzenlenen Dünya Şampiyonu Rıza Doğan Serbest Güreş Turnuvası’na katıldılar.

Çorum Belediye’nin güreşçileri Rıza Doğan Turnuvası’nda 8 madalya aldı

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri, Ankara-Kızılcahamam’da düzenlenen Dünya Şampiyonu Rıza Doğan Serbest Güreş Turnuvası’na katıldılar.

20 Şubat 2020 Perşembe 21:52
Çorum Belediye’nin güreşçileri Rıza Doğan Turnuvası’nda 8 madalya aldı

Çorumlu güreşçiler, 1 gün süren turnuvada 4 birincilik, 1 ikincilik, 3 de üçüncülük elde ettiler. 48 kiloda B.Yasin Seherli, 79 kiloda Recep Bekkaya, 80 kiloda Hakan Satılmış ve 92 kiloda Mücahid Çelik birinci olurken, 110 kiloda mindere çıkan Oğuzhan Çam ikinciliği elde etti.

57 kiloda Yusuf Eryücel, 70 kiloda Mertcan Damatoğlu ve 125 kiloda Emirhan Ok ise üçüncü olup bronz madalya kazandılar.

Takımlar genel klasmanında ise Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ikincilik kupasının sahibi oldu.

(Bülent USLU)

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