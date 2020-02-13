Çorum Belediye üst üste beşinci kez şampiyon: 3-1

Çorum’da altyapı kategorisinde voleybol denildiği zaman ilk akla gelen kulüplerden biri olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yıldızlar kategorisinde şampiyon olarak üst üste 5.şampiyonluğuna imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kulüplerarası Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 4 takımın katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde önceki gün son maçlar oynandı. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan ve şampiyonun belli olacağı final gibi maçta 6 puana sahip iki takımdan Sungurlu Eğitim Gençlikspor ile Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Kazananın şampiyon olacağı maça Sungurlu temsilcisi iyi başladı. İlk sette rakibine oranla smaçlarda daha başarılı olan Sungurlu Eğitim Gençlikspor, ilk seti 25-21 kazanarak maçta 1-0 öne geçen taraf oldu. İkinci sette toparlanan son şampiyon Çorum Belediyesi GSK, Tolga ve Tuğberk’in etkili oyunu ile seti farklı kazanarak durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü ve dördüncü setlerde de oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum Belediyesi GSK, üçüncü seti 25-20, dördüncü seti de 27-25 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 9 yapan Çorum Belediyesi GSK, üst üste 5.kez şampiyon olurken, 6 puanda kalan Sungurlu Eğitim Gençlikspor ikinci oldu.

Öte yandan aynı salonda oynanan günün diğer maçında ise Sungurlu Belediyespor A ve B takımları karşı karşıya geldi. Üçüncünün belli olacağı maçta Sungurlu Belediyespor B takımı, A takımı 3-1 yenerek 3 puanla grubu üçüncü sırada tamamladı.

ÇORUM BELEDİYE: 3

SUNGURLU EĞİTİM: 1

SALON: Sungurlu Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Caner Yıldırım, Süleyman Atak.

ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ: Mertcan Temel, Yavuz, Tuğberk, Umut, Tolga, Murat, Mertcan Ağüren, Yusuf Can, Savaş, Enes, Efe, Ersin, Batuhan.

SUNGURLU EĞİTİM GENÇLİKSPOR: Emre, Enes, Ali Eren, Mahmut, Hamdi, Uğurcan, Ahmet Kaan, Ali Can, Eren, Raşit, Tarık, Nazım, Haydar.

SETLER: 21-25, 25-15, 25-20, 27-25

(Rıfat KARA)