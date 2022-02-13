Çorum Belediye Play-Off’ta: 3-0
Erkekler 2.Lig’inde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda Ziraat Bankkart’ı 3-0 yenerek Anadolu Voleybol’un ardından Play-Off’a adını yazdırmayı başardı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 17.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda Ziraat Bankkart’ın konuğu oldu. Ankara Beştepe Voleybol Spor Salonu’nda saat 15.30’da başlayan maça etkili başlayan Çorum temsilcisi üst üste bulduğu sayılarla farkı açtı. Son bölümde fark kapanmasına rağmen efeler ilk seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de oyun üstünlüğünü elinde tutan Kırmızı-Siyahlılar bu seti de 3 sayı farkla kazanarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü seti 25-16 maçı da 3-0 kazanmayı başardı.
Bu sonucun ardından puanını 33’e yükselten Çorum Belediyesi son maçlar öncesi Anadolu Voleybol’un ardından play-offa adını yazdırmayı başardı.
(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Alanyaspor
|25
|42
|4. Adana Demirspor
|24
|40
|5. Başakşehir
|24
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Antalyaspor
|25
|28
|15. Kasımpaşa
|25
|27
|16. Göztepe
|24
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Eyüpspor
|22
|40
|5. Bandırmaspor
|23
|39
|6. İstanbulspor
|22
|39
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|10. Gençlerbirliği
|23
|29
|11. Boluspor
|21
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|25
|41
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Atletico Madrid
|23
|39
|5. Barcelona
|22
|38
|6. Villarreal
|24
|36
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|24
|26
|15. Getafe
|24
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|23
|11