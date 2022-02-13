Çorum Belediye Play-Off’ta: 3-0

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 17.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda Ziraat Bankkart’ın konuğu oldu. Ankara Beştepe Voleybol Spor Salonu’nda saat 15.30’da başlayan maça etkili başlayan Çorum temsilcisi üst üste bulduğu sayılarla farkı açtı. Son bölümde fark kapanmasına rağmen efeler ilk seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de oyun üstünlüğünü elinde tutan Kırmızı-Siyahlılar bu seti de 3 sayı farkla kazanarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü seti 25-16 maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından puanını 33’e yükselten Çorum Belediyesi son maçlar öncesi Anadolu Voleybol’un ardından play-offa adını yazdırmayı başardı.

(Rıfat KARA)

