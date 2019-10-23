Çorum Atlı Spor Kulübü’nden örnek sosyal sorumluluk projesi

Çorum Atlı Spor Kulübü Derneği Başkanı Burkan Kaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Bir spor derneği olarak, ‘Harekete Geç’ sloganıyla kısmi spor dallarına destek vermek için Çorum’un önde gelen firmaları ile bir gönüllülük hareketi başlattık. Amacımız, çalışanlarımızı bir spor faaliyetinde buluşturmak ve spor yapma imkânı olmayan köy okullarında ki kardeşlerimize de elimizden geldiğince spor yapabilecek imkânı sağlamak.

Gönüllük hareketi olarak başlattığımız bu sosyal sorumluluk projesinde eğitim gören öğrenci kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olacağız. Bu projeyi yaparken, köy okulunda okuyan kardeşlerimize destek olmak, eksiklerini gidermek için projede yer alan firmalarımızla ortak bir havuz oluşturduk. Buradan öğrenci kardeşlerimize turnuva sonunda katkı sağlarken, bu tarz sosyal sorumluk projelerinin her zaman öncüsü ve destekçisi olacağız” dedi.

Ayrıca Kaya, “Projemizde desteklerini esirgemeyen başta Çorum Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, projemize katılmayı düşünmeden kabul eden firmalardan; Yağmaksan (Serdar Selim ve Fatih Yağlı), Efe Otomotiv (Fahri Yandık), BKM Tekstil (Ercan Okutucu), Kahveland (Ömer Balaban), Doğu Mobilya (Alper, Burak ve Nihat Tığlı), Altınkaya ve Kahve Orman (Hasan Kaya), Dalgıçlar (Güvenç Direnç Dalgıç), Av. Kasım Aksoy, İstanbulluoğlu (Abdurrahman İstanbulluoğlu) ve Ekmekçioğlu Arçelik (Mustafa Ekmekçi) firmalarına ve firma sahiplerine teşekkür ediyorum” dedi.