Çorum Atlas Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü Çorumina’ yı gezdi.

Çorum'un tarihi ve kültürel yerlerinin bulundu 26 eserin ve 3 rölyefin minyatürlerini görebileceği bir yer olan Çorumina’ yı gezen Atlas Gençleri büyük bir hayranlıkla incelediler.

Kulüp Müdürü Mustafa Özdemir, ‘’Bu yapılan çalışma, Çorum’un tarihini ve çocuklarımıza geçmişi hatırlatmak için güzel ve anlamlı olmuş. Çocuklarımız hayranlıkla gezdiler. Her detayı ile çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.” dedi.