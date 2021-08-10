Çorum amatör spor camiasında yeni heyecan: GÜLABİBEY SK KURULDU

Gülabibey Mahallesi Muhtarlığına seçilmesinin ardından yaptığı faaliyetler ile adından söz ettirmeyi başaran Muhtar Hasan Belli, faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Muhtarlık seçimlerinde spor kulübü kuracağının vaadini veren Belli, dün itibariyle Gülabibey Spor Kulübü’nün resmen kurulduğunu duyurdu. Dün Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sefer Kurtaran’ı makamında ziyaret eden Belli, başvurunun kabul olması ile birlikte kulüp logosunu Başkan Sefer Kurtaran’ın elinden aldı.

Konu hakkında açıklama yapan Belli, “Gülabibey Mahallemizde en büyük eksikliklerimizden bir tanesi spor kulübüydü. Seçimlerde de bunu vaat etmiştik. Mahallemiz çocuklarının kötü alışkanlıklardan uzak durması ve kendini spora vermesi adına kulübümüzü kurduk. Kulübümüz yeni sezon itibariyle 11, 12, 13 ve 14 yaş gruplarında futbol müsabakalarına katılacaktır. Ayrıca 2.Amatör Küme Futbol Ligi’nde de mücadele edecektir. Antrenör konusunda çalışmalarımız da devam ediyor. Görüştüğümüz birkaç isim var. İlerleyen günlerde de bu konu hakkında da resmi açıklamayı yapacağız” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)

