Çorum Amatör futbol camiası Ceylan ile bir araya geldi

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında yapılan toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Başkan Yardımcıları Emre Turan ve Ahmet Bayraklı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran ve Yönetim Kurulu üyeleri, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Hakem Komitesi Başkanı Özcan Genel, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ahmet Ecevit, Türkiye Futbal Antrenörleri Derneği Başkanı Yasin Aksoy ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Başkanı Rıfat Kara katıldılar.

Ziyaret sırasında Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran futbol taban birliklerinin taleplerini içeren bir dosya sundu ve bunların hayata geçirilmesi konusunda destek istedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı amatörler için yaptıklarının bir lütuf olmadığını görevlerini yaptıklarını belirterek bundan sonrada yapmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan futbol taban birliklerinin taleplerini madde madde inceledi. İlk olarak amatör kulüplere İl Özel İdaresi’nden alınan malzeme desteği için ayrılan ödeneğin yıllardır aynı olması ve alınan malzeme miktarının her yıl düşmesi nedeni ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ı arayarak bu yıl ödeneğin en az 250 bin liraya yükseltilmesi için gerekenin yapılmasını istedi.

Ardından toplantıya davet ettiği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’e listede bulunan Nazmi Avluca sahasının sentetik çim yapılması, soyunma odası ve ışıklandırma yapılması, Mimar Sinan sahasının zemininin yenilenmesi ve soyunma odalarının modernizasyonu için gerekli çalışmanın yapılmasını söyledi.

Talepler arasında bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü yanındaki alana miniklerin kullanımı için küçük ebatta bir futbol sahası yapılması, maç günlerinde sahaların bulunduğu bölgelere otobüs tahsis edilmesi konularında Belediye ile görüşerek gerekenleri yapılacağını belirten Ahmet Sami Ceylan kulüplerin Çorum’u temsil etmek için gruplara giderken araç temini ve liglere sponsorluk anlaşması konularında ise her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini söyledi. Ceylan Çorum’un tüm sorunlarının yakın takipcisi olduğunu amatör sporun sorunlarınında çözümü konusunda tüm yerel ve genel imkanları kullanarak ilimizde sporun gelişimi ve daha rahat çalışmaları için amatör camianın yanında olacağını sözlerine ekledi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran ise gerek ziyaret gerekse taleplerinin çözümü için kendilerine yakın ilgi ve destek gösteren Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya çok teşekkür etti.

