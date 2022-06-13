Çorum Altınordu İzmir’i salladı

İzmir’de düzenlenen ve 1.Lig ekibi Altınordu’nun altyapısına oyuncu kazandırmak amacıyla düzenlenen Altınordu Futbol Okulları Turnuvasında mücadele eden Çorum Altınordu Futbol Okulu, oynadığı 5 maçı da kazanarak, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Altınordu Tesislerinde düzenlenen ve yurt genelinden 50’nin üzerinde takımın mücadele ettiği turnuvaya Çorum Altınordu Futbol Okulu da, antrenörler Hüseyin Mert, İsmail Sırıklı ve Lütfullah Demir nezaretinde, 14 futbolcuyla, U11 kategorisinde katıldı.

Takım genel sorumluluğunu, Çimentospor Başkanı Ali Dursun’un yaptığı Çorum Altınordu Futbol Okulu, 6 takımlı grupta yer aldı. Kaleci dahil, 8’er oyuncu ile 20’şer dakikalık tek devre halinde oynanan turnuvada, Cumartesi günü Bayındır’ı 2-0, Karabağlar’ı da 6-0 yenerken, İnegöl ile oynaması gereken maç da, elverişsiz hava ve koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çorum temsilcisi, Cumartesi günü olduğu gibi, Pazar günü de fırtına gibi esti. Pazar da, Salihli Altınordu Futbol Okulu’nu 4-1, Kirazlı’yı 5-1 yenen Çorum temsilcisi, Narlıdere Altınordu Futbol Okulu’nu da 7-0 mağlup etti.

Turnuvada oynadığı 5 maçı da kazanan Çorum Altınordu Futbol Okulu, tüm dikkatleri üzerine çekerken, antrenör Hüseyin Mert, bazı oyuncularının Altınordulu yetkililer tarafından çok beğenildiklerini ve takibe alındıklarını söyledi.

Antrenör Hüseyin Mert, ayrıca, kendilerine her türlü imkanı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen, Çorum Altınordu Futbol Okulu Sorumlusu Ali Dursun’un yanı sıra, antrenör arkadaşlarına ve sporcu velilerine teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)

