Çorum, Adana’ya akacak

Çorum, 24 Mayıs Cuma günü Yeni Çorumspor’un Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’la Adana’da oynayacağı Play-Off finaline odaklandı. Yönetim, maça gelmek isteyen taraftarlara sınırsız otobüs tahsis ederken, maça gidecek Çorumluların sayısı şimdiden binleri geçti.

SINIRSIZ OTOBÜS

2.Lig’e yükselecek takımın belli olacağı tarihi maç için taraftar grupları hazırlıklarını sürdürürken, yönetimden, maça gidecek taraftarlara sınırsız otobüs tahsis edildiği yönünde açıklama geldi.

Çorum’un ana gündemi Serik Belediyespor’la oynanacak final maçı olurken, Adana’dan şampiyon dönüleceğine ve Yeni Çorumspor’un 2.Lig’e yükseleceğine dair çok güçlü bir inanç var. Bu tarihi güne şahitlik etmek isteyen Çorumlular, kırmızı-siyah forma ve atkılarını hazırlayıp maç gününü beklemeye başladılar.

Sadece Çorum’da değil, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de maç için hazırlık yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bu büyük şehirlerdeki Çorum derneklerinin Adana’ya otobüs kaldıracakları öğrenildi.

HAREKET 09.00’DA

Öte yandan, maça Çorum’dan gidecek taraftarların hareket yeri ve saati belli oldu. Otobüslerin, Cuma günü saat 09.00’da Fuar Alanı’ndan kalkacağı belirtildi.

GÖKBÖRÜLER DE ANKARA’DAN ÇIKARMA YAPIYOR

Öte yandan, Yeni Çorumspor’un Ankara’daki taraftar grubu Gökbörüler, Serik Belediyespor’la oynanacak final maçında Yeni Çorumspor’a destek için Adana’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Gökbörüler’in, Cuma günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi önünden Adana’ya hareket edeceği belirtildi. Maça gelmek isteyenlerin Taner Hatipoğlu (0541 490 06 19) ve Fatih Var’la (05045 600 70 22) iletişime geçmeleri istenirken, otobüslerin ücretsiz olduğunun altı çizildi.

Ayrıca, tribünde renk bütünlüğünün sağlanması için taraftarların maça kırmızı-siyahlı forma ve atkılarla gelmeleri istendi.