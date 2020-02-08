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Çorum'a modern bir spor tesisi daha

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ulukavak Mahallesi Spor Tesisleri dün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çorum'a modern bir spor tesisi daha

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ulukavak Mahallesi Spor Tesisleri dün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

08 Şubat 2020 Cumartesi 01:07
Çorum'a modern bir spor tesisi daha

Çorum halkını spor yapmaya teşvik etmek, sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak ve geleceğin sporcularını yetiştirmek için spora yönelik çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi Kale Mahallesi Spor Tesisleri'nin ardından dün de Ulukavak Mahallesi Spor Tesisleri'ni Çorumluların hizmetine açtı. 2 bin 404 metrekarelik bir alana inşa edilen tesislerin açılış törenine, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Eski Milletvekili Adnan Türkoğlu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agâh Karapıçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Müftüsü Muharrem Biçer, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Turhan Candan, İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter takımının gösterileri ile başlayan açılış töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir yaptıkları açılış konuşmasında tesislerin Ulukavak Mahallesi sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundular.

Yaklaşık maliyeti 3 Milyon TL'yi bulan spor tesislerinde Kale Mahallesi spor tesislerinde olduğu gibi yetişkinler için fitnes ve step aerobik, çocuklar için ise güreş, karate, tekvando, jimnastik, judo ve halk oyunları gibi branşlarda hizmet verileceği açıklandı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer’in duaları eşliğinde kesilen kurdele ile Ulukavak Mahallesi Spor Tesisleri Çorumluların hizmetine açıldı. Tesislerin içerisinde spor yapan gençleri hayranlıkla izleyen Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak'tan da tesisler hakkında bilgi aldı.

(Rıfat KARA)

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