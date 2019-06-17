“Çok yoruldum”

10-15 MİLYON LİRALIK BİR BÜTÇE LAZIM

3 Yılda 1.Lig hedefiyle göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Fatih Özcan, geçen sezon 5 milyon liralık bir bütçe belirlediklerini ancak sezon içerisinde rakamın 8 milyon liraya kadar çıktığına dikkat çekerken, “2.Lig daha büyük bir bütçe gerektiriyor. Doğrusu, benim tek başıma bu bütçeyi üstlenmem mümkün değil. Param bitti. Bu yüzden, kulübe gelir getirecek projeleri hayata geçirmemiz lazım.

STADIN BELİRSİZLİĞİ TÜM PLANLARIMIZI ALTÜST EDİYOR

Yeni Çorumspor, kapı kapı dolaşıp para dilenme yeri değil. Çorumspor’a destek olmak da bir lütuf değil, görevdir. Bu memleketin takımına sahip çıkmak da yine bir görevdir.

Geçen sezon 5 milyonluk bir bütçe oluşturduk, kimseden bir kuruş istemedik. Ama sezon içerisinde bu rakam 8 milyona çıktı. 2.Lig daha ciddi bir bütçe gerektiriyor. 10-15 milyon liralık bir bütçe lazım. Benim bu bütçeyi tek başıma karşılamam mümkün değil.

Geçtiğimiz günlerde, Çorum’un değerli işadamlarından Ahmet Ahlatcı ağabeyimizle kendi talebi üzerine bir görüşme yaptık. Görüşmeden somut bir şey çıkmadı. Sanırım Pazartesi (bugün) günü bir görüşmemiz daha olacak. Buradan çıkacak sonuç çok önemli. Bu sonuca göre de yol haritamızı belirleyeceğiz.

Bizim en büyük gelir kaynaklarımız, stat, tesis, forma, bilet, loca olacak. Ama maalesef maçlarımızı yeni sezonda nerede oynayacağımız bile belli değil. Yeni stat yeni sezona yetişecek mi, yetişmeyecek mi bilmiyorum. Bilmediğimiz için de bir çalışma yapamıyoruz. Bu işin takipçisi biz değiliz. Bu ayıp bizim ayıbımız da değil.

Statta 10 adet locamız var. 100’er bin liradan satsak 1 milyon lira bir gelir ediyor. Ama belirsizlik nedeniyle hiçbir şey yapamıyoruz.

Transfer çalışmaları, kamp giderleri ve altyapı çalışmaları için en az 3 milyona ihtiyacımız var. Ama belirsizlik nedeniyle elimiz kolumuz bağlı. Bir yere kadar bütçemiz var. Ama bir noktadan sonra tıkanıyoruz. Şu anda bütçe oluşturma çalışmalarımız devam ediyor.

PARA YOKSA BEN DE YOKUM DİYE BİRŞEY YOK

Ahlatcı destek olursa varım, olmazsa yokum diye bir düşünce içerisinde değilim. Milyon dolarlar da gelse benim sistemime göre yönetilmezse bu koltukta oturmam. Şimdilik, ömür boyu devam edecekmiş gibi çalışıyorum. Yarın da koltuktan kalkmaya hazırım. Bunun sebebi de bütçe ile alakalı.

Taşların yerine oturması lazım. Bütçeyi oluşturup bu bütçeye ve kendime inanmam lazım. Aksi takdirde 2.Lig’de düşmemeye oynarız.

Çorumspor zarar görmeyecekse, bana ihtiyaç varsa devam edeceğim. Çorumspor’u sahipsiz bırakmam. Kimse çıkıp almazsa ortada bırakmam.

Benim Param bitti. 2.Lig’e taşıyacak bir param yok. Biten sezonda disiplinli bir bütçe ile play-off’tan da olsa borçsuz bir şekilde şampiyon olduk. Benim için en önemlisi bu. Devam etmek zorunda kalırsam, benim bir kredim var. Yıllar sonra takımı 3.Lig’den 2.Lig’e çıkarttık. 3 yılda 1.Lig hedefi için 1 yıllık opsiyona sahibiz. Taraftar seviyor beni. Ben de onları çok seviyorum. Ligden düşmediğimiz sürece başarılıyız.

Fatih Özcan da dahil, kimse Çorumspor’dan büyük değil.

EN BÜYÜK HAYALİM

Bugün burada gördüğünüz şu kupaların hepsi gelip geçici. Kalıcı olan şey, kulübün bir marka değerine sahip olup kalıcı ve sürekli gelirlere sahip olması. Bu kulüp ne zaman kendi kaynakları ile dönerse, kongrelerde 14-15 aday yarışırsa o zaman benim projelerim ve hayalim gerçekleşmiş olacak. Şu anda herkes Çorumspor’dan kaçıyor.

Daha önce de söyledim. Ben bu kulübün Süleyman Seba’sı, Özhan Canaydın’ı, Şükrü Saraçoğlu’su, Aziz Yıldırım’ı olmak istiyorum. Bunlar da ancak kulübe marka değeri kazandırıp kalıcı gelirler sağlamakla mümkündür. İşte benim en büyük hayallerimden biri bu. Tüm bunlar olmazsa, 3-5 yıl sonra geri geri gitmeye başlarız.

ÇOK ENERJİSİZİM

Açık konuşmak gerekirse, benim param bitti. 2.Lig’i taşıyacak bir bütçem yok. Hem maddi, hem de manevi olarak çok yorgun ve bitkinim. Küs olmadığım kimse kalmadı. Geçenlerde Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettik. Çok verimli bir görüşme oldu. Güzel gelişmeler var.

Ben, enerjimi kaybettim. Daha enerjik insanların göreve gelmesi lazım. Büyük bir ihtimalle, bu sezon ben olmayacağım. Çok yorgunum. Ama kimse aday olmazsa kulübü sahipsiz ve ortada bırakmam” şeklinde konuştu.

SIRF İSİM İÇİN TRANSFER YAPMAM

Transfer çalışmalarına da değinen Başkan Fatih Özcan, “8-9 oyuncu almayı planlıyoruz. Takıma direkt katkı sağlayacak, forma rekabetini artıracak, takımın dokusunu bozmayacak oyuncular transfer edeceğiz. Sırf takımın adını duyurmak için oyuncu almayacağız” dedi.

KAYA’YA ÖVGÜ

Teknik Direktör Bahri Kaya ile uzun yıllar çalışmak istediklerini de kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Bahri Hoca, şampiyon bir hoca. Yönetimi aldatmayan, işini seven, dürüst, çalışkan ve disiplinli bir hoca. Kendisi ile çalışmaktan çok memnunuz. Gençlere önem vermesi de bizim için büyük bir artı. Final maçına 5 genç futbolcu ile çıkmak her babayiğidin harcı değil. Umarım kendisi ile uzun yıllar daha birlikte oluruz” şeklinde konuştu.