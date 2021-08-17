“Çok verimli bir kamp geçiriyoruz”

Çorum FK, şampiyonluk hedeflediği yeni sezonun hazırlıklarını Bolu’da sürdürürken, Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın, çok verimli bir kamp dönemi geçirmekte olduklarını söyledi.

Bolu kampında sıkı bir çalışma programı uyguladıklarını kaydeden Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın, “sadece sakatlıklar canımızı sıkıyor” ifadelerini kullanırken, “Genel anlamda çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Her şey gayet güzel. Sakat oyuncularımızın henüz dönememiş olmaları canımızı sıkıyor. Diğer oyuncularımız ise forma kapma rekabetine girmiş bulunuyorlar. Görünen o ki, forma rekabeti oldukça çetin geçecek. Tabii, bu da bizim istediğimiz bir şey. Rekabetin olduğu yerde başarı da vardır” şeklinde konuştu.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu da yineleyen Oğuzhan Yalçın, “İyi bir kadro kurduk ve ‘rota kupa’ parolasıyla mücadele edeceğimiz sezona sıkı hazırlanıyoruz. Geçen sezonki kadromuzda oynayan oyuncu sayımız az olduğu için uyum sorununu bir an evvel atlatmamız lazım. Zaten çalışmalar da bu yönde yapılıyor.

Ligin başlamasına henüz zaman var. Mümkün olduğunca sezona büyük ölçüde hazır girmeyi hedefliyoruz. İyi bir başlangıç yapıp şampiyonluk ipini göğüslemek en büyük hedefimiz. Bu doğrultuda teknik heyet ve oyuncularımıza güvenimiz tam” dedi.

Transfere de değinen Yalçın, “Şampiyonluk kadromuzu oluşturmuş bulunuyoruz. Şimdilik transferi rafa kaldırdık. Kamptan sonra yapacağımız değerlendirme neticesinde ihtiyaç olursa gereği yapılır. Ama şimdilik başka transfer yok” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)