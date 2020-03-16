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“Çok üzgünüz”

Deplasmanda 3-0 kaybettikleri Afyonspor maçını değerlendiren Çorum FK Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu, “Hedefimiz en az 1 puan almaktı ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ve bunun neticesinde puan alamadık, çok üzgünüz” dedi.

“Çok üzgünüz”

Deplasmanda 3-0 kaybettikleri Afyonspor maçını değerlendiren Çorum FK Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu, “Hedefimiz en az 1 puan almaktı ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ve bunun neticesinde puan alamadık, çok üzgünüz” dedi.

16 Mart 2020 Pazartesi 23:17
“Çok üzgünüz”

Deplasmanda Afjet Afyonspor’a 3-0 yenilerek haftayı puansız kapatan ve galibiyet özlemi 8 maça çıkan Çorum Futbol Kulübü’nde büyük üzüntü var. Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu, puan alamadıkları için son derece üzgün olduklarını ifade ederken, artık kalan maçlara bakacaklarını söyledi.

Afyon deplasmanında en az 1 puan hedeflediklerini kaydeden Ersin Küçükoğlu, “Aldığımız yenilgi nedeniyle çok üzgünüz. Sahadan iyi bir sonuçla ayrılmayı istiyorduk ama olmadı.

Hafta içerisinde tüm çalışmalarımızı ve planlarımızı en az 1 puan üzerine yapmıştık. Sahaya bu hedefle çıktık. Ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Hiç arzu etmediğimiz bir sonuçla sahadan ayrıldık. Bunun için çok üzgünüz.

Kalan maçlarımızda en iyi sonucu almak için çalışmaya devam etmekten başka bir seçeneğimiz yok.

Bu hafta sahamızda Şanlıurfaspor’la oynayacağımız maçı kazanıp moral bulmak ve rahatlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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