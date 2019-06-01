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“Çok istedik ve başardık”

Yeni Çorumspor’un 2.Lig’e yükselmesinde çok büyük payı bulunan futbolcuların başında gelen Mümin Talip Pazarlı, çok çalışarak ve inanarak mücadele edip hedefe ulaştıklarını söyledi.

“Çok istedik ve başardık”

Yeni Çorumspor’un 2.Lig’e yükselmesinde çok büyük payı bulunan futbolcuların başında gelen Mümin Talip Pazarlı, çok çalışarak ve inanarak mücadele edip hedefe ulaştıklarını söyledi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 01:27
“Çok istedik ve başardık”

Yeni Çorumspor taraftarlarının “yılın futbolcusu” seçtiği 25 yaşındaki savunma oyuncusu, şampiyonluk kutlamalarından fotoğraflar da paylaştığı açıklamasında, “Daha atmak istediğim çok fotoğraf, yazmak istediğim çok şey var ama burası yetmez yaşadığım mutluluğu anlatmaya, anılarımızın hepsini paylaşmaya. Özeti bile sığmıyor. Çok istedik, çok çalıştık, çok sabrettik hep inandık. Sonunda hedefimize ulaştık.

Şampiyonlukta emeği geçen herkesin eline, ayağına, kalbine sağlık. Bu mutluluğu yaşadığım içinde rabbime şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

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