“Çok istedik ve başardık”

Yeni Çorumspor taraftarlarının “yılın futbolcusu” seçtiği 25 yaşındaki savunma oyuncusu, şampiyonluk kutlamalarından fotoğraflar da paylaştığı açıklamasında, “Daha atmak istediğim çok fotoğraf, yazmak istediğim çok şey var ama burası yetmez yaşadığım mutluluğu anlatmaya, anılarımızın hepsini paylaşmaya. Özeti bile sığmıyor. Çok istedik, çok çalıştık, çok sabrettik hep inandık. Sonunda hedefimize ulaştık.

Şampiyonlukta emeği geçen herkesin eline, ayağına, kalbine sağlık. Bu mutluluğu yaşadığım içinde rabbime şükürler olsun” ifadelerini kullandı.