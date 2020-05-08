FUTBOLCULAR İLK KEZ AİLELERİYLE BU KADAR ÇOK ZAMAN GEÇİRDİ

Evde yaptıkları antrenmanlarla farklı bir deneyim kazandıklarını belirten Tolgay Arslan, “Futbolcular ilk defa 6-7 haftalık süreyle aileleriyle 7/24 beraberdi. Bizim için de yeni bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Normal şartlarda 6-7 haftalık bir zaman diliminde tatilimizi yapıyoruz, yurt dışında yaşayan ailemizi görüyoruz. Aile olarak güzel bir süreçti. Ancak çalışmalar, idmanlar için çok zor bir dönemdi.

Evlerimize bisiklet, koşu bandı gönderdiler. Zoom uygulamasıyla haftada 4 gün çalıştık. Bunun dışında benim özel çalışmalarım da oldu. Bu süreçte bahçeme suni çim de yaptırdım. Tabii hiçbir çalışma sahadaki topla çalışmaya benzemez. Onu ilk gün görmüş olduk.

BU DÖNEM BİZİ BİRBİRİMİZE YAKINLAŞTIRDI

Açıkçası ben de yeni dönemin nasıl olacağını merakla bekliyorum. Önümüzdeki 3-4 haftalık süreçte hazırlanmamız gerekiyor. Ben son maçları hem bir turnuva gibi hem de önümüzdeki seneye daha hazır olabilmek için önemli görüyorum. Sezon bittiğinde tatilimiz çok olmayacak. O yüzden bence bu dönemi iyi kullanalım ve hem bu son maçlara hem de yeni sezona iyi hazırlanalım.

Evde çalışıyor olmak çok değişikti. Bizim için güzel de bir ortamdı. Antrenmanlarımıza zaman zaman çocuklarımız da katıldı. Herkesin çocuğunu gördük ve güzel bir aile ortamı oldu. Bence bu dönem de bizi çok yakınlaştırdı. Birbirimize çok dikkat ettik. Daha güzel bir aile ortamı oldu. Herkes birbirine sahip çıktı” şeklinde konuştu.

ZOR BİR BAŞLANGIÇ OLACAK

Uzun bir aradan sonra tekrar sahalara dönmenin kendilerini biraz zorlayacağını da kaydeden Tolgay Arslan, “Bence çok zor bir başlangıç olacak. Zaten sezona başlarken gerçekleştirdiğimiz kamp gibi yani koşularla başladık. Testlerimiz de yapıldı. Açıkçası nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Çok ilginç maçlar olacak. Çok sürprizler çıkabilir. Ama en önemlisi herkese sağlıklı olsun ve öyle kalsın. Ve her şeyin hayırlısı” dedi.

Bundan sonraki süreçte normal bir futbol ortamı olmayacağını da belirten Tolgay Arslan, “En önemlisi taraftar olmadan oynayacağız. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda taraftarsız olmak da hiç aklıma gelmiyor. Futbolda taraftarın olmaması büyük eksiklik. Bizim işimiz futbol oynamak. Kuralları başka insanlar veriyor. Biz de bu kurallara uyuyoruz. Çok ilginç olacak. Deplasman maçlarına gidince buradan otobüsle uçağa gideceksin. Uçakla deplasmana gideceksin. Orada tekrar otobüse binerek otele gideceksin. Normal bir futbol ortamı olmaz. Her şeyden önce taraftarsız olacak. Deplasman maçları daha da zor olacak. Ama bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)