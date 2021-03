“Çok farklı hikayeleri olan bir maç oynadık” 

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, dün düzenlediği basın toplantısında oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Öncelikle, önceki gün Ankara Demirspor’la oynadıkları maçı değerlendiren Taşdemir, “Çok farklı hikâyeleri olan bir maçtı. Kötü başladığımız maçta bireysel hatadan dolayı mağlup duruma düştük. Maç farklı bir boyuta gelmeye başladı. İkinci yarının başında verilmeyen penaltımız ardından yüzde yüz faul olan pozisyonda kalemizde ikinci golü gördük.

İKİNCİ YARIDAKİ OYUN BENİ MEMNUN ETTİ

Sezon başından beri bunun örneklerini gördük. Bu takım, hakkının yenmesini hazmedemiyor. İnanılmaz bir direnç gösterdi. Maçı kazanma adına takım o saatten sonra her şeyi yaptı bana göre. Esas ruhu bu, fakat her koşulda bunu sergileyememek bizim sıkıntımız.

Kendi adıma bütün duyguları yaşadığım bir maç oldu. Puanla dönmek önemliydi ancak ilk yarıdaki oyun beni memnun etmedi. İkinci yarıdaki oyun ve hakeme tepkileri beni mutlu etti” dedi.

ÇUVALDIZI KENDİMİZE BATIRIYORUZ

Maçta hakem hatalarının ön plana çıktığını da kaydeden İsmet Taşdemir, bugüne kadar hakemlerle ilgili hiç konuşmadığını ancak Ankara Demirspor maçında aleni hatalar yapıldığını dile getirirken, “Beş aya yakın bu takımda görev yapıyorum. Benim ağzımdan hiç bir maçta hakemle ilgili bir şikâyet çıkmadı. Biz, her maçtan sonra çuvaldızı kendimize batırıyoruz, nerede hata yaptık diye. Oyunu, kendimizi irdeliyoruz.

Bundan önce dört-beş maçta bizim hakkımız gasp edildi, hiç birinde açıklama yapmadık. Kocaeli maçında dört penaltımız var, hiç birisi verilmedi.

NET PENALTI VE NET FAUL

Bugüne kadar hep kendimizi eleştirdik, hakeme söz söylemedik. Ancak Ankara Demirspor maçı bizim için bir çığırdı. İlk defa bu denli aleni bir hakem faciası yaşadık. Çok büyük sıkıntı yaşadık. İki pozisyonu söylemem yeterli. Bizim Ömer’in düşürüldüğü pozisyon rakibinkinden daha net. Bu pozisyonun devamında Ertuğrul rakibi tarafından düşürüldü, sorgusuz sualsiz faul olan pozisyonu es geçtiler ve kalemizde ikinci golü gördük.

GOL İPTALİ BEKLERKEN KART YEDİK

Dördüncü hakem ‘Hocam sakin olun, ben çağıracağım’ dedi, biz iptal beklerken çağırdı, hakemi sadece bize sarı kart göstertti. Orta hakemin görmemesini anlarım ancak, diğer hakemlerin görmemesi mümkün değil. Yüzde yüz değil, yüzde bir milyon faulü görmediler. 1-1 olacakken 2-0 geriye düştük. O pozisyondan sonra canımız daha çok yandı, takım olarak tepki gösterdik. O yüzden bu takımı çok seviyorum. Hiç bir zaman hatalarda kasıt aramıyorum, yetersiz olarak görüyorum” şeklinde konuştu.

PUAN FARKINI KAPATACAĞIZ

Play-off için puan barajının düştüğünü de kaydeden Taşdemir, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Her maçtan alacağımız artılar ve eksiler var. Geride kalan maçlarda bunu yaparak yola devam etmek zorundayız. 11 maçımız var. Biraz geride kaldık diye görünüyor fakat bu farkı kapatacağımıza inanıyorum. Yakın bir zamanda bunu başardığımız, play-off potasına girdiğimiz, öz güveni yakaladığımız zaman takımın reaksiyonu farklı olacaktır.

Play-off potası barajı biraz düştü gibi. Ancak 60 civarı olur diye düşünüyorum. İkinci yarılar zor olduğu için tahmin etmek zor. Herkes için zor bir dönem. Oyuncu grubu olarak artılarımız ve eksilerimiz var. Bizim en büyük artımızın ise karakter yönünden çok sağlam olduğunu gösteriyorlar. Geriden gelmemize rağmen bunu devam ettiriyorlar.”

(Spor Servisi)