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“Çok değerli bir puan aldık”

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu, Pazar günü Hekimoğlu Trabzon karşısında galip gelemedikleri için üzgün olduklarını, ancak aldıkları 1 puanın ise kıymetli olduğunu söyledi.

“Çok değerli bir puan aldık”

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu, Pazar günü Hekimoğlu Trabzon karşısında galip gelemedikleri için üzgün olduklarını, ancak aldıkları 1 puanın ise kıymetli olduğunu söyledi.

09 Mart 2020 Pazartesi 21:47
“Çok değerli bir puan aldık”

Başkan Fatih Özcan’ın maç öncesinde futbolcularla yaptığı toplantının takım üzerinde büyük etki yarattığını kaydeden Ersin Küçükoğlu, “Hekimoğlu Trabzon müsabakasının gerek bulunduğumuz durum açısından, gerekse rakibin son haftalardaki performansı açısından zor geçeceğini biliyorduk.

Maçtan bir gün önce kulüp başkanımız Sayın Fatih Özcan tesislerde takım ile bir toplantı yaptı. Takımın içinde bulunduğu durumdan kurtulması adına çok verimli geçen bir süreci yaşattı.

Hafta içinden beri amacımız, müsabakadan iyi bir sonuçla ayrılmaktı. Oyuncularımız bu doğrultuda çalıştı. Fatih başkanın yapmış olduğu toplantıda oluşan olumlu hava ile oyuncularımız müsabakada ellerinden geleni yapma gayretinde oldular. Hedefimiz ise 3 puan alıp camiamızı sevindirmekti. Maalesef bunu başaramadık, üzgünüz. Ama alınan 1 puanın da son haftalarda çok kıymetli olduğunu biliyoruz.

Maçın başından sonuna kadar bizleri destekleyen tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

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