“Çok değerli bir galibiyet aldık”

Play-Off’a kalmayı çok arzuladıklarını ve bunu da devre arasında oyuncularına hatırlattığını kaydeden İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, “Bizim için çok güzel çok anlamlı ve çok değerli bir galibiyet oldu. Oyuncularımı olağanüstü mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Yürekleriyle oynadılar.

İlk devreye baktığımızda istediğimiz gibi bir oyun yoktu, mücadele vardı. Yine birkaç tane pozisyonumuz vardı. Devre arasında, içeride oyuncularımıza şunu hatırlattık. Eğer bir hedefe gitmek istiyorsak, rakipten daha fazla istememiz lazım, tempomuzu biraz daha arttırmamız lazım.

Fizik olarak zaten üstünüz, bunu biliyoruz ama bunu sahada göstermek lazım. İstemeleri lazım diye onlara hatırlattık, onlar da gerekeni yaptılar. Çok güzel bir mücadele vardı. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Artık önümüzdeki Sancaktepe maçına hazırlanacağız” dedi.